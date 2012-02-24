مشارکت گسترده مردم در انتخابات معادلات منطقه ای را تغییر می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده بعد از ظهر جمعه در جمع مردم خوی بر حضور مردم به خصوص نسل جوان در انتخابات تاکید و این حضور را نشان دهنده حمایت آنان از نظام اسلامی و رای در انتخابات را رای به رهبری ، نظام ،شهدا و آینده انقلاب دانست.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی شکوه اقتدار خود را در انتخابات به نمایش خواهد گذاشت افزود: مردم ایران اسلامی با لطف و عنایت خداوند و حضور پرشور و گسترده در انتخابات ستون فقرات دشمن را خواهند شکست.

جلال زاده با بیان ویژگی های نمایندگان اصلح برای حضور در مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی باید شجاع بوده و در حمایت از منافع ایران اسلامی در برابر زیاده خواهی ها و دشمنی های استکبار با اقتدار بایستد.

وی ادامه داد : توانمندی و کارآمدی و خادم بودن نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با روحیه بسیجی و انقلابی و ولایی تجلی می یابد.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش بیداری اسلامی در کشور های مختلف دنیا گفت: مقام معظم رهبری پیش بینی کردند ، این بیداری به کشورهای اروپایی و آمریکا کشیده خواهد شد و ما اکنون شاهد هستیم مردم اروپا و آمریکا بر علیه نظام سلطه قیام کرده اند.

جلال زاده اضافه کرد: سال 57 شاهد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بودیم و امروز ایستادگی و رشادت مردم ایران اسلامی به الگویی برای انقلاب های جوانان کشور های منطقه در برابر ظلم و ستم تبدیل شده است.

وی گفت: ایران اسلامی امروز آرزو و رویای کشور های اسلامی دنیا است و مردم این کشور ها آرزو می کنند کشور شان بجایی برسد که ایران اسلامی اکنون در آن ایستاده است.

استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: ایران اسلامی ابهت ابرقدرت های شرق و غرب را در دوران دفاع مقدس شکست و آقایی انان را زیر پا خرد کرد.

جلال زاده افزود: مردم ایران اسلامی نشان دادند با وحدت و همدلی و توکل به خداوند هیچ ابرقدرتی توان مقابله با ایران اسلامی را ندارد.

وی در ادامه به برخورد های دو گانه کشورهای غربی با ایران اسلامی اشاره کرد و افزود : کشورهای غربی ایران اسلامی را به رعایت نکردن حقوق بشر و حمایت از تروریست متهم می کند در حالی که هیچ کشور غربی پایبند هیچ اصولی نیست.

استاندار آذربایجان غربی افزود: ایران اسلامی سه دهه با شکوه و پایداری، مقتدر و سربلند و آباد و آزاد با پیشرفت های مختلف علمی در برابر دشمنان ایستاده است.

جلال زاده ادامه داد : مردم ایران اسلامی ثابت کرده اند که ترور، تحریم و تهدید هیچ تاثیری بر اراده آنان برای توسعه و آبادانی کشور نخواهد گذاشت .

وی با اشاره به حضور پرشور و آگاهانه مردم در عرصه های مختلف دفاع از آرمان های مقدس انقلاب اسلامی گفت : حضور مردم در صحنه های مختلف همواره مهر ابطال بر نقشه های شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی است و مردم در راهپیمایی 22 بهمن پیام شفاف و روشنی به دشمنان اسلام و انقلاب که همان میثاق دوباره با آرمان های مقدس امام راحل و رهبری بود دادند.