علی اکبر ولایتی به حسین لطیفی مشاوره داد/ روبوسی "گاندو" و"پنگول"

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجم اسفندماه خبر آمد که فیلمبرداری فیلم تاریخی "استرداد" با مدیریت محمود کلاری در مسکو به پایان رسید و پس از بازگشت به ایران وارد مرحله جدیدی از فیلمبرداری در دریای خزر خواهد شد.

پروژه "استرداد" از محصولات بنیاد سینمایی فارابی و به تهیه‌کنندگی محسن‌علی‌اکبری است. این فیلم برای اولین بار به بازخوانی برهه حساسی از تاریخ معاصر کشورمان می‌پردازد. حساسیت‌های فراوان تاریخی که روایت‌های گوناگون مورخان و همچنین خاطرات به جای مانده از آن سال‌ها پیرامون درگیری ناخواسته ایران در جنگ‌جهانی دوم با وجود اعلام بی طرفی سبب شد، زمان طولانی‌ای برای بازنویسی‌های چند‌باره فیلم‌نامه به خود اختصاص داد.

- یکی از موضوعات گزارشی در حال پیگیری در خبرگزاری مهر، بررسی وضعیت نشریات ویژه دفاع مقدس است. اینبار جواد اردکانی که او نیز از فیلمسازانی است که در این دوره از جشنواره فیلم فجر با فیلم "شور شیرین" حضور داشت درخصوص کم وکیف انتشار نشریه های تخصصی ویژه سینمای دفاع مقدس گفت که موضوع دفاع مقدس را نباید محدود به نشریات تخصصی کرد چراکه باید تمام نشریات تخصصی به فراخور موضوعاتی که به آن می پردازند، سینمای دفاع مقدس و مخاطبان آن را نیز در نظر بگیرند .

او در بخش دیگری از صحبت های به پرداخت به مبانی سینمای دفاع مقدس اشاره کرد و گفت که تعداد رسانه های موجود در حال حاضر کم نیست اما اینکه چرا این نشریات در پرداخت به سینمای دفاع مقدس و همچنین جریان سازی و پیشبرد اهداف موفق نیستند را باید در گم کردن اهداف و سرخط ها جست. به اعتقاد من سینمای ایران در سالهای اخیر با بی هدفی مواجه است و فقط از این جشنواره تا جشنواه دیگر یک سال سینمایی را می گذراند. سینمای دفاع مقدس هم از این قاعده مستثنی نیست و به تبع فعالیت رسانه ها در عرصه پرداخت به سینمای دفاع مقدس نیز دچار بلاتکلیفی شده است.

- حامد عنقا فیلمنامه نویس گفت که در حال حاضر مشغول تحقیقات سریال خواجه نصیرالدین طوسی است و مشاور تاریخی این مجموعه علی اکبر ولایتی است. این سریال در ادامه "نردبام آسمان" نوشته شده است . این نویسنده همچنین از پایان نگارش مجموعه تلویزیونی "آخرین شاه، آخرین دربار" به کارگردانی ابوالقاسم طالبی در اردیبهشت ماه 91 خبر داد.

- یکی از اخبار جالب توجه امروز آشنایی و روبوسی عروسک کاراکتر "گاندو" از جدیدترین محصولات بنیاد ملی بازی های رایانه ای با "پنگول" گربه بازیگوش برنامه تلویزیونی رنگین کمان بود که عصر امروز درشبکه پنج سیما برگزار شد.یکی از اهداف ترتیب دادن این آشنایی ، معرفی کاراکتر "گاندو" به کودکان و نوجوانان بوده است تا این تمساح پوزه کوتاه از طریق تلویزیون رونمایی شود .

- خبردیگر اینکه هنوز معلوم نیس که انیمیشن تهران 1500 جز فیلم های اکران نوروزی 91 هست یا خیر. اما بهرام عظیمی کارگردان فیلم انیمیشن "تهران 1500" معتقد است که حق مسلم مخاطب ایرانی است که بعد از 54 سال از تاریخ ورود این هنر صنعت به ایران در یک عیدانه شاهد فیلم بلند انیمیشن باشد. به همین دلیل اکران نوروزی این فیلم ضروری است.