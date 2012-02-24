به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقر میر سلیمی بعد از ظهر جمعه در همایش ناظرین شورای نگهبان که در سالن آمفی تئاتر کانون رشد استان برگزار شد، اظهار داشت: نظارت و مدیریت صندوق اخذ رای بر عهده ناظرین شورای نگهبان است.



وی ادامه داد: 746 واحد شش شعبه اخذ رای در کرج وجود دارد که یک شبعه آن برای اقلیت های مذهبی است.



هفت گروه در پای صندوق های رای فعالیت دارند



وی با اشاره به اینکه هفت گروه در صندوق های رای فعالیت دارند، اضافه کرد: هئیت نظارت، اجرا، معتمدین محلی، نماینده فرماندار، بازرسان وزارت کشور، نیروی انتظامی و نماینده نامزدهای انتخاباتی در محل اخذ رای حضور دارند.



مسئول آموزش شورای نگهبان کرج اظهار داشت: ما به عنوان هیئت نظارت و نماینده شورای نگهبان در محل اخذ رای حضور خواهیم داشت.



میر سلیمی بر رعایت وضعیت ظاهری، رفتار، منش، مسئولیت پذیری، ناظرین تاکید کرد و افزود: تسلط به امور از جمله شاخص های است که به عنوان نماینده شورای نگهبان باید حامل این مدیریت باشیم.



وی با اشاره به اینکه صیانت از آرای مردم و امانت داری از جمله وظایف ناظرین است، ادامه داد: نظارت بر عهده ما است و بر مسائل اجرایی اصلاً دخالتی نباید داشته باشیم و اگر به مسئله برخورد کردیم باید تذکر دهیم.



مسئول آموزش شورای نگهبان کرج گفت: ناظر، ناظر مسئول، سر ناظر و مسئول منطقه و بعد میز هدایت که در فرماندار مستقر می شود از جمله عوامل نظارتی بر صندوق های رای هستند.



وی با بیان اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی که برای شورا فراهم شد تعداد ناظرین کاهش پیدا کرده است، اضافه کرد: در هر شعبه اخذ رای دو ناظر و یک ناظر مسئول حضور دارد.



وی ادامه داد: به ازای هر ده صندوق اخذ رای یک سر ناظر تعیین شده است، آنچه متوجه ما است، نظارت و راهنمایی مجموعه که در محل اخذ رای فعالیت می کنند، است.



مسئول آموزش شورای نگهبان کرج اظهار داشت: از جمله مسائلی که از ناظرین انتظار دارند، اصل بی طرفی و عدم جانبداری از نامزد خاص است بنابراین ما امانت دار و امین نظام هستیم.



میر سلیمی با اشاره به اینکه امضای آخر بر عهده ناظرین است، افزود: در انتخابات سال جاری تعرفه ها سه وضعیتی است که دو قسمت آن در اختیار رای دهنده قرار می گیرد که یک برگه مربوط به هئیت نظارت و یک قسمت دیگر مربوط به اسامی نامزدها است.