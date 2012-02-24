مجمع هماهنگی شورای تشکلهای دانشجویی لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد طاهری در جمع اعضای تشکلها، کانونها و هیئتهای مذهبی دانشگاه های استان لرستان اظهار داشت: در راستای ترویج برنامه های قرآنی در دانشگاهها 3 میلیارد تومان با موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 91 به دانشگاهها اختصاص می یابد.

وی افزود: بحث توسعه شورای قرآنی در حضور وزیر ارشاد مطرح شد که تفاهم نامه ای نیز در این خصوص به امضا رسید و بنا شد موضوع حفظ قرآن را در دانشگاهها شروع کنیم و وزارت ارشاد نیز متقبل شدند که سه میلیارد تومان برای حفظ قرآن اختصاص دهند.

مدیر برنامه‌ریزی تشکل‌ها، کانون ها و هیئت های دانشجویی دانشگاه های داخل و خارج از کشور ‌نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: در حوزه شعر نیز بیش از 100 کانون شعر در دانشگاهها وجود دارد که ظرفیت بسیار خوبی است و با هماهنگی وزیر ارشاد بنا شد هر سه ماه یک بار یک بسته فرهنگی برای کانونهای شعر در دانشگاهها ارسال شود.

وی ادامه داد: طی جلساتی که با مسئولان وزارت علوم برگزار شد به این جمع بندی رسیدیم که یک سازماندهی قوی از تشکلهای دانشجویی در کشور داشته باشیم و به همین دلیل سامانه ای را راه اندازی کردیم با عنوان سامانه جمع آوری اطلاعات تشکلها، کانونها و هیئتهای مذهبی سراسر کشور که به دفاتر نهاد هم اعلام کرده ایم که باید اطلاعات لازم را در این سامانه وارد کنند و ما بر اساس اطلاعاتی که به دستمان می رسد، بحث های حمایتی خود را از این مجموعه ها ارائه می دهیم.

حجت الاسلام طاهری اضافه کرد: با هماهنگی که با وزارت نفت صورت گرفته، قرار است که روسای تشکلها از مراکز صنعتی به خصوص منطقه عسلویه، خارک و امثال اینها بازدید کنند و با هزینه وزارت نفت روسای تشکل ها و کانون ها برنامه هایی را برای بازدید از مراکز صنعتی طراحی کنند.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان لرستان گفت: اتفاقات خوبی در رابطه با حرکت دادن به کانونها و تشکلهای دانشجویی در حال انجام است و از آغاز سال 91 مجمع وفاق یا مجمع هماهنگی شورای تشکل های دانشجویی را در لرستان راه اندازی می کنیمو

وی بیان داشت: این شورا متشکل از 5 اتحادیه بزرگ دانشجویی کشور در استان است.

حجت الاسلام طاهری تصریح کرد: شورای وفاق به معنای یکسان سازی تشکل های دانشجوی در استان نیست، بلکه می خواهیم که در ارتباط با مسائل مختلف نظیر انتخابات همه تشکل های دانشجویی روی چند خواستگاه پافشاری کنند و تشکیل یک جبهه بدهند و خط و مشی را برای استان معین کنند.

وی بر ضرورت مساعدت و حمایت از کانونها، تشکلهای دانشجویی و هیئتهای مذهبی از منابع اختصاص یافته به استان در قالب اعتبارات ارتقای شاخص های فرهنگی تاکید کرد و ادامه داد: بخشی از این اعتبارات دولتی باید به این مجموعه ها اختصاص یابد.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان لرستان بر ضرورت ایجاد فضای آزادانه برای فعالیت تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: گلایه ای که از تشکلهای دانشجویی، کانونها و هیئتهای مذهبی وجود دارد این است که در برنامه ریزی ها ضعیف عمل می شود؛ به گونه ای که زمانی با معاونتهای فرهنگی دانشگاهها برخورد می کنیم اکثرا اعلام می کنند که این مجموعه ها دقیقه نودی عمل می کنند؛ از این رو تقاضا می کنیم که پیش از سال 91 برنامه های فرهنگی خود را تدوین کنید تا سال جدید را با برنامه های هدفمند شروع کنند تا بتوانیم اهداف را دنبال کنیم.