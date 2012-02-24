مشروعیت نتیجه آرا و انتخابات را ناظرین شورای نگهبان تایید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین روحی یزدی بعد از ظهر جمعه در همایش ناظرین شورای نگهبان که در سالن آمفی تئاتر کانون رشد استان برگزار شد، اظهار داشت: مشروعیت نتیجه آرا و انتخابات به امضای ناظرین شورای نگهبان است بنابراین باید توجه داشته باشیم که به دقت این امور انجام شود.



قائم مقام هئیت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان استان البرز گفت: برنامه های متنوعی تا کنون اجرا شده است که از جمله آن آموزش است که از جایگاه ویژه برخوردار است.



وی با اشاره به اینکه انتخاباتی که در پیش رو داریم یک انتخاباتی با شرایط ویژه است، اضافه کرد: 33 سال از عمر جمهوری اسلامی سپری شده است و تا کنون 31 انتخابات در کشور برگزار شده است ولی هیچ یک از انتخابات به اهمیت این انتخابات در پیش رو نیست که علت آن شرایطی است که بر کشور حاکم است.



قائم مقام هئیت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان استان البرز ادامه داد: قدرت های استکباری همه تلاش خود را بر این گذاشته اند که بر نظام جمهوری اسلامی به هر قیمتی شده ضربه بزند که گروهای مختلف را با گرایش و علمکرد متفاوت بدین منظور به کار گرفته است.



رئیس دفتر هئیت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان شهرستان کرج گفت: افرادی که تا دیروز مخالف یکدیگر بوده اند ولی امروز در کنار یکدیگر هستند تا به نظام ضربه بزنند.



وظیفه نظارت بر انتخابات باید به دقت انجام شود



روحی یزدی افزود: زمانی که انتخابات حساس شد، وظیفه ناظرین بر انتخابات هم حساس تر می شود بنابراین باید دقت بیشتر را داشته باشیم.



قائم مقام هئیت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان استان البرز اظهار داشت: قدرت های مستکبر به دو هدف چشم دوخته اند که یکی از آن اهداف ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران از الگو بودن است.



رئیس دفتر هئیت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان شهرستان کرج با بیان اینکه قدرت استکباری غرب و قدرت اسلام دو قدرت بزرگ دنیا است که همه جهان آن را قبول دارند، افزود: قدرت اسلام در منطقه خاورمیانه حرف اول را می زند و جمهوری اسلامی درحال حاضر ملت اسلامی را هدایت و رهبری می کند و دشمنان سعی بر گرفتن این الگو بودن از ایران هستند.



وی اظهار داشت: جنبش و بیداری اسلامی درمنطقه به برکت جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین تمام مسیرهای که کشورهای اسلامی انتخاب کرده، همان گامی است ملت ایران 33 سال قبل انتخاب کرده اند.



قائم مقام هئیت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان استان البرز گفت: رایس اخیراً بیان کرده است، نقشه و طراحی هایی با هزینه بالا انجام می دهیم ولی رهبر ایران با یک سخنرانی یک ساعته تمام توطئه ما را خنثی می کند.



وی با اشاره به اینکه در کرج 95 نفر برای نامزدی در انتخابات مجلس ثبت نام کردند، اضافه کرد: از این تعداد 62 تایید صلاحیت و 28 رد صلاحیت شدند و پنج نفر نیز انصراف دادند.