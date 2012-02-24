به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر جمعه تیم استقلال از ساعت 16:10 در زمین چمن ورزشگاه دستگردی آغاز شد. این تیم تمرین که قرار بود از ساعت 17 آغاز شود، 50 دقیقه زودتر از زمان اعلام شده قبلی آغاز شد. تغییر در زمان آغاز تمرین باعث شد تا برخی از بازیکنان همچون پرویز برومند با تاخیر به محل تمرین آبی پوشان بیایند.

در تمرین امروز تیم استقلال علاوه بر سیدمهدی رحمتی، خسرو حیدری و پژمان منتظری که در اردوی تیم ملی حاضرند، "گوران یرکوویچ"، جی لوید ساموئل"، مجتبی جباری و اسماعیل شریفات نیز غایب بودند. در روزی که بهتاش فریبا به علت شرکت در مراسم تدفین یکی از بستگان خود با تاخیری یک ساعته به تمرین استقلال آمد، "میشائیل هنکه" آلمانی نیز غایب بود.

بازگشت میلاد میداوودی به تمرینات یکی از اخبار مهم اردوی آبی پوشان است. این بازیکن با رهایی از بند مصدومیت از امروز جمعه در محل تمرین آبی پوشان حضور یافت و به صورت اختصاصی مراحل درمانی و آماده سازی را پشت سر گذاشت. کیانوش رحمتی نیز از بازیکنانی بود که امروز به صورت اختصاصی و انفرادی تمرین کرد.

فریدون زندی هم از حاضرین در تمرین امروز بود. او که دوران نقاهت مصدومیت را به خوبی پشت سر گذاشته است از روز پنجشنبه کنار آبی پوشان تمرین می‌کند.

تمرین روز جمعه استقلال در حضور بیش از 30 تماشاگر برگزار شد. نظری جویباری را نیز می‌توان یکی از میهمانان ویژه تمرین امروز آبی پوشان خواند که پس از مدت‌ها در جمع آبی پوشان حضور یافته بود.

براساس این گزارش، در ابتدای تمرین عصر جمعه تیم استقلال ابتدا پرویز مظلومی حدود پنج دقیقه برای بازیکنان حرف زد و در ادامه بازیکنان به همراه محمدرضا مولایی، بدنسازی تیم دور زمین دویدند و بدن‌های خود را گرم کردند. بازی آقا وسط، دویدن و انجام کارهای سرعتی و کششی از دیگر تمرینات آبی پوشان بود.

تیم فوتبال استقلال از فردا برای برپایی اردویی 6 روزه به هتل استقلال تهران می‌رود. در این مدت شاگردان مظلومی صبح و بعدازظهر تمرین خواهند کرد.