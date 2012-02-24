هرگز از تهدیدهای اسرائیلی ها نمی ترسیم / در قوی ترین وضعیت هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نصرالله به تهدیدهای اخیر مقامات رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد : ما هرگز از تهدیدهای اسرائیلی ها نمی ترسیم، آنها هر چه دوست دارند، بگویند، این تهدیدها هیچ تاثیری در اراده ما نخواهد داشت.

وی افزود : در گذشته وقتی از نظر تعداد و تجهیزات اندک بودیم، اسرائیل در زمان ژنرالهای بزرگش مانند شارون و رابین،ما را نمی ترساند، چگونه امروز که ما در قوی ترین وضعیت هستیم، از این تهدیدها بترسیم.



نصرالله گفت : اظهارات تهدیدآمیز مقامات صهیونیستی بخشی از جنگ روانی دشمن است و هیچ تاثیری بر ما نخواهد داشت.

وی افزود : ما در مقابله با این تهدید و جنگ روانی، باید در برابر تمام آنچه در اطراف ما می گذرد، هوشیار و آگاه باشیم.

دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد : از تعالیم دینی و شهدای خود یاد گرفته ایم که هرگز از اسرائیلی ها نهراسیم.



وی تصریح کرد : بزرگترین تهدید برای ملت و لبنان و تمام منطقه، اسرائیل است و اولویت و وسلیه ما برای مقابله با این تهدید، مقاومت است و معادله سه گانه ارتش، مقاومت و ملت، ضامن دفع این تهدیدهاست.



نصرالله گفت : ما نیز به نوبه خود در مقابل جنگ روانی اسرائیل، وارد جنگ روانی علیه دشمن می شویم.



وی افزود : ما بر تمایل خود برای ثبات سیاسی و امنیتی لبنان تاکید می کنیم، کسانی که خواهان هرج ومرج در منطقه هستند، خواهان هرج و مرج در لبنان نیز هستند.



نصرالله از طرحهای دشمنان برای ایجاد هرج و مرج و شعله ور کردن آتش فتنه در منطقه خبر داد و بر ضرورت تلاش همگانی و وحدت برای خنثی کردن این توطئه ها به عنوان یک مسئولیت شرعی تاکید کرد.



وی گفت : ما اهل رحم و محبت هستیم و از ریختن هر قطره خون در هر کشوری تاسف می خوریم وابراز همدردی می کنیم.

دبیرکل حزب الله همچنین بر ضرورت پیگیری حقوق مشروع لبنان در آبهای منطقه ای آن و مقابله با توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی تاکید کرد.



وی با تاکیدی بر رسیدگی دولت لبنان به مشکلات مردم افزود : تمام تلاش خود را برای ادامه فعالیت دولت کنونی لبنان با وجودی که دولت حزب الله نیست، به کار می گیریم.



نصرالله در واکنش به شایعات دشمنان مقاومت، هدف از آن را تلاش برای مخدوش کردن وجهه مقاومت توصیف کرد.



دبیرکل حزب الله لبنان در واکنش به ادعاها و اتهامات دشمنان مقاومت مبنی بر دخالت در کشورهای دیگر تاکید کرد : ما هرگز در امور دیگران دخالت نمی کنیم



وی در اشاره به تجاوزات مستمر صهیونیستها به دارایی های ملت فلسطین گفت : آنچه در آبهای فلسطین می گذرد، عملیات غارت و تجاوز به اموال و دارایی های ملت فلسطین است.