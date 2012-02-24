ایران دشمن اعراب نیست/ لزوم مذاکرات ایرانی- عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عمرو موسی" گفت: اختلافات زیادی میان ایران و کشورهای عربی وجود دارد و باید گفتگوهای سازنده ای برای حل این اختلافات برگزار شود و نباید به ایران به عنوان یک دشمن نگریسته شود.

وی افزود: روابط با آمریکا نباید بر اساس سیاست پیروی باشد بلکه باید به اصل منافع مشترک توجه شود و درباره روابط مصر با آمریکا و دیگر کشورها رعایت این اصل ضروری است.

دبیر کل سابق اتحادیه عرب اظهار داشت: ما به حمایت کشورهای دیگر نیاز داریم و قطع کمکهای آمریکا به مصر شرایط کشور را بهبود نمی بخشد.