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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

عمرو موسی:

ایران دشمن اعراب نیست/ لزوم مذاکرات ایرانی- عربی

ایران دشمن اعراب نیست/ لزوم مذاکرات ایرانی- عربی

یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر ضمن تاکید بر ضرورت گفتگو با تهران اعلام کرد: نباید به ایران به عنوان دشمن نگاه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عمرو موسی" گفت: اختلافات زیادی میان ایران و کشورهای عربی وجود دارد و باید گفتگوهای سازنده ای برای حل این اختلافات برگزار شود و نباید به ایران به عنوان یک دشمن نگریسته شود.

وی افزود: روابط با آمریکا نباید بر اساس سیاست پیروی باشد بلکه باید به اصل منافع مشترک توجه شود و درباره روابط مصر با آمریکا و دیگر کشورها رعایت این اصل ضروری است.

دبیر کل سابق اتحادیه عرب اظهار داشت: ما به حمایت کشورهای دیگر نیاز داریم و قطع کمکهای آمریکا به مصر شرایط کشور را بهبود نمی بخشد.

کد مطلب 1542463

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