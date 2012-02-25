عضو اضلاع جبهه متحد نیستم/ لزوم تقویت رابطه وزارت آموزش و پرورش با نهاد رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فرشیدی عضو فهرست جبهه متحد اصولگرایان و وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم با حضور در خبرگزاری مهر به سئوالات خبرنگار مهر درباره عملکرد مجلس هشتم، نقش آفرینی جریان انحرافی در فضای سیاسی کشور، برنامه های مجلس نهم در حوزه آموزش و رقابت اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم سخن گفت.

باید حوادث سال 88 به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد

وی با بیان اینکه انتخابات جلوه ای از حضور مردم است، افزود: مقام معظم رهبری همواره بر مردم سالاری دینی و حضور مردم در صحنه انتخابات تاکید داشته و دارند. چرا که در حرکت استقلال طلبی ایران، ما هیچ پشتیبانی جز خدا نداریم و جلوه حضور خدا در روی زمین گام های مطمئن مردم هستند.

مردم کاستی ها و مشکلات را پای نظام نمی گذارند

فرشیدی گفت: البته دشمنان نظام می خواهند از انتخابات برای تضعیف نظام استفاده کنند. انتخابات مجلس اولین انتخابات پس از فتنه 88 است. این فتنه تجربیاتی را برای ما حاصل کرد. از سوی دیگر دشمنان بیکار ننشسته اند و نباید آنان را ساده گرفت. از این رو معتقدم باید حوادث سال 88 به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا وقایع تلخ آن بار دیگر تکرار نشود.

عضو فهرست جبهه متحد اصولگرایان افزود: نظام اسلامی سرمایه خوبی دارد و آن سرمایه حضور به موقع مردم در صحنه سیاسی است. مردم با شور و شعور در صحنه حضور دارند به طوریکه می توان به این نکته اشاره کرد که مردم از مسئولان جلوتر و هوشیارتر هستند و از اعتقاد قوی برخوردارند. نمونه بارز حضور مردم را در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن مشاهده کردیم.

فرشیدی افزود: مردم هر گاه متوجه شوند که نظام سلطه می خواهد غرور آنها را تحریک کند، وارد عرصه می شوند. ما کاستی های زیادی داریم و نمی توانیم منکر این کاستی ها شویم اما مردم این کاستی ها را به حساب نظام نمی گذارند. بلکه به حساب مسئولان می گذارند.

برای نامزدها فقط باید مشارکت حداکثری مهم باشد

عضو فهرست جبهه متحد اصولگرایان همچنین درباره حضور خود در انتخابات مجلس نهم افزود: معتقدم اگر کسانی احساس کنند که می توانند به نحوی در مجلس نقش آفرینی کنند باید خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند. بنابراین بنده احساس واجب کفایی کردم و در صحنه انتخابات حضور یافتم.

فرشیدی گفت: این مردم هستند که درباره حضور یا عدم حضور نامزدها در مجلس تصمیم گیری می کنند.

وی اضافه کرد: برای همه نامزدهای انتخابات مجلس باید مشارکت پرشور و حداکثری مردم مهم باشد تا از این طریق شاهد تشکیل مجلسی کارآمد و خوب باشیم.

فرشیدی خاطر نشان کرد: بنده زمان ثبت نام اعلام کرده بودم که اگر در فهرست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان قرار نگیرم انصراف خواهم داد و از لیست اصولگرایان حمایت می کنم اما وقتی که در فهرست اصولگرایان قرار گرفتم فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کردم.

باید رابطه بین وزارت آموزش و پرورش را با نهاد رهبری تقویت کنیم

وزیر سابق آموزش و پرورش در ادامه درباره اهمیت نظام آموزش و پرورش و برنامه هایی که مجلس نهم باید در قبال نظام آموزشی انجام دهد، افزود: مدیرانی که در وزارت آموزش و پرورش هستند به اندازه کافی با فعالیت های اجرایی روبرو هستند و فرصتی برای برنامه ریزی های کلان در حوزه آموزش پیدا نمی کنند. بر این اساس مجلس می تواند در قبال این برنامه ریزی ها نقش تاثیرگذار خود را ایفا کند.

وی گفت: همچنین در هیئت دولت تعداد وزیران فرهنگی کم است و معمولا رئیس جمهور در اکثر مواقع وقت خود را صرف حضور در جلسات شورای اشتغال و اقتصاد می کنند. پس مجلس آینده باید در حوزه آموزشی به طور دقیق و جامع ورود پیدا کند.

فرشیدی افزود: آموزش و پرورش دستگاهی است که انسان تولید می کند در صورتیکه سایر نهادها وزارتخانه ها و سازمان ها به انسان خدمات ارائه می دهند در نتیجه آموزش و پرورش دستگاهی در عرض با سایر وزارتخانه ها نیست بلکه آنها در طول این دستگاه هستند.

وی با بیان اینکه باید در جایگاه و ساختار آموزش و پرورش تجدید نظر کنیم، گفت: باید رابطه بین وزارت آموزش و پرورش را با نهاد رهبری تقویت کنیم. چرا که سیاست‌های آموزش و پرورش نباید تابع سیاست‌های دولت ها و سلایق مختلف باشد. به دلیل اینکه دولت ها و مجالس با رای مردم می آیند و می روند.

باید به وزن کمیسیون های فرهنگی و آموزشی بیشتر بها داد

این کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به وزن کمیسیون های فرهنگی و آموزش و تحقیقات مجلس بهای بیشتری داده شود، افزود: اکثر نمایندگان وقتی که وارد مجلس می شوند بیشتر تمایل دارند به کمیسیون های دیگری همچون امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه بروند در صورتیکه انقلاب ما انقلاب فرهنگی است و باید در این عرصه بیشتر کار کرد.

فرشیدی با اشاره به عملکرد مجلس هشتم افزود: مجلس هشتم در زمینه هایی همچون کاهش روابط با انگلیس، هدفمند سازی یارانه ها، قوانین خوبی را به تصویب رساند اما معتقدم که نظارت مجلس باید قوی تر باشد و این انتظار می رود که مجلس نهم در حوزه نظارت قوی تر عمل کند.

وی گفت: حقیقتا مجلس هشتم در زمینه سیاست خارجی خوب عمل کرد چرا که در دستگاه سیاست خارجی ما با ضعف هایی روبرو بود اما مجلس به خوبی ورود پیدا کرد و تا حدی این ضعف را جبران کرد.

مجلس هفتم در حوزه آموزش و پرورش بهتر از مجلس هشتم عمل کرد

وزیر سابق آموزش و پرورش همچنین درباره اینکه عملکرد مجلس هشتم در حوزه نظام آموزشی را چگونه ارزیابی می کنید افزود: در حوزه آموزش و پرورش مجلس هفتم از مجلس هشتم قوی تر عمل کرد. در مجلس گذشته لوایح خوبی همچون لایحه معاونت پرورشی و نوسازی مدارس و کارهای برجسته دیگری مطرح شد ولی در این دوره مجلس به آن شکل که باید عمل می کرد عمل نکرد که این بر می گردد به کمیسیون مربوطه مجلس، کمیسیون آموزش و تحقیقات منفعل عمل کرده است.

عضو فهرست جبهه متحد اصولگرایان همچنین افزود: مجلس باید در چارچوب مصالح نظام حرکت کند. و نمایندگان باید در هر دوره مجلس بر اساس بصیرت و دقت، کارکردها و برنامه های مهمی و ضروری را در دستور کار قرار داد.

در مجلس نمایندگان باید فضای سیاسی روز را به خوبی رصد کنند و با توجه به رویدادها و تحولات داخلی و بین المللی برنامه هایی را در مجلس در قالب طرح ها در دستور کار قرار دهند.

با توجه به بیداری اسلامی مجلس نهم باید نقش آفرینی کند

وی گفت: با توجه به تحولات منطقه و بیداری مردم در کشورهای عربی باید مجلس نقش آفرینی کند این فرصت، فرصت طلایی است و باید قدر آن را دانست. حقیقتا امپراتوری های غرب در حال سقوط و تمدن اسلامی در حال شکل گیری است.

فرشیدی افزود: در مسائل داخلی نیز مردم با گرانی و تورم روبرو هستند. این در حالی است که کشور ما کشوری فقیری نیست، نعمت های زیادی داریم باید از این نعمت ها به خوبی استفاده کنیم. پس مجلس آینده باید در حوزه داخلی، حل مشکلات مردم و وضعیت اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

وزیر سابق آموزش و پرورش با بیان اینکه تحول بنیادین در نظام آموزشی امری لازم است، خاطر نشان کرد: البته باید توجه کرد که این آرمان ها به فراموشی سپرده نشود و تحریف نگردد. تحولات بنیادین نباید در قالب کارهای سطحی و اقدامات شتابزده صورت گیرد. هر اقدامی در آموزش و پرورش باید بر اساس تحولات بنیادین دنبال شود.

انحراف در بین معلمان ورود پیدا نمی کند

وی درپاسخ به این پرسش که آیا جریان انحرافی توانسته است به نظام آموزش و پرورش نفوذ کند؟ اظهار داشت: جامعه فرهنگیان، پخته، معقول وعلاقه مند به انقلاب است و خیلی ها تلاش کردند حرکتی در آنجا انجام دهند تا معلمان را به عنوان ابزار استفاده کنند، اما اگر نگاه کنید پس از روحانیون، این معلمان بودند که در ماجرای فتنه تاثیر داشتند. البته دشمنان هم دلبستگی هایی داشتند اما موفق نشده و نمی شوند چراکه نیت آنها پاک است و چون انحراف منطقی نیست، انحراف ورود پیدا نمی‌کند.

عضو هیچ یک از اضلاع جبهه متحد اصولگرایان نیستم

این فعال فرهنگی در ادامه این گفتگو در پاسخ به این سئوال که شما خود را متعلق به کدام اضلاع جبهه متحد اصولگرایان می دانید، افزود: بنده متعلق به هیچ یک از اضلاع این جبهه نیستم. عضو هیچ تشکلی هم نیستم. عقبه من فرهنگی است اما دوستان جبهه متحد به بنده لطف کردند و نامم را در فهرست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان قرار دادند.

فرشیدی گفت: برخی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان وابسته به اضلاع این جبهه هستند و برخی هم به تشکلی خاص نیستند، به عنوان مثال جناب آقای توکلی وابسته به هیچ تشکل سیاسی نیست بنده نیز همانطور که اشاره کردم هیچ ارتباطی با تشکل و جریان سیاسی ندارم.

جبهه متحد اصولگرایان پیروز انتخابات است

عضو جبهه متحد اصولگرایان درباره میزان موفقیت جبهه متحد در انتخابات مجلس نهم، گفت: بر این باورم که جبهه اصولگرایان بیشترین حضور را در مجلس آینده خواهد داشت. البته تشکل های متعددی وارد عرصه انتخابات شده اند و بنا دارند در انتخابات رقابت کنند.

جریان انحرافی به دنبال ترویج سکه تقلبی از انقلاب است

وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم در پاسخ به این سئوال که نظر شما درباره فعالیت جریان انحرافی در انتخابات مجلس چیست افزود: جریان فتنه جراحتی را در جامعه ایجاد کرد که امیدواریم انتخابات مجلس نهم جراحت ناشی از فتنه 88 را ترمیم کند و در حال حاضر گروهی دیگر به نام انحرافی همان مسیر غیر منطقی را دنبال می کند.

وی گفت: سکه رایج در جامعه، سکه انقلاب اسلامی است ولی یک عده می خواهند سکه تقلبی را در جامعه رواج دهند که فتنه و انحراف می خواهد در جهت ترویج سکه تقلبی حرکت کند. آنها با مباحثی همچون باور داشتن به اعتقادات و ظهور امام زمان (عج) می خواهند حرف ها و دیدگاه های خود را بیان کنند.

فرشیدی تاکید کرد: ملت ایران ملتی هوشیار و بصیر است و فریب این گروه ها را نخواهد خورد.

مردم در استانها فریب جریان انحرافی را نمی خورند

عضو جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه بنده قبول ندارم که جریان انحرافی می تواند در استان ها و شهرستانها حرف خود را به کرسی بنشاند افزود: نمی خواهم نامی از شخصی ببرم اما در یکی از جلسات اسمی از سردمداران جریان انحرافی برده شد و مردم نسبت به نام او عکس العمل نشان دادند. مردم به سادگی فریب آنان را نمی خورند.

جریان انحرافی،انشعاب اصولگرایان را دنبال می کند

فرشیدی در پاسخ به این سئوال که رقابت درون گفتمانی را چگونه ارزیابی می کنید و آیا با رقابت اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم موافق هستید یا نه، گفت: اصولگرایان باید هوشیار باشند تا یکدیگر را تخریب نکنند افرادی به دنبال هستند تا در بین جریان اصولگرا اختلاف ایجاد شود که یکی از آن گروه ها، گروه انحرافی است. می خواهند با اختلاف انداختن بین جریان اصولگرا برنامه های خود را محقق کنند.

وزیر سابق آموزش و پرورش خطاب به نامزدها و تشکل های سیاسی گفت: باید بر حفظ اخلاق در عرصه انتخابات تاکید کرد و نامزدها و تشکل های سیاسی فقط باید برنامه ها و دیدگاه های خود را به مردم عرضه کنند و از تخریب پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه در انتخابات، نامزدها چهره واقعی خود را نشان خواهند داد، گفت: به گفته امام خمینی انتخابات امتحان الهی است و در آن نامزدها خود را به خوبی نشان می دهند. نباید اینطور باشد که پس از آنکه اسم بنده در فهرست نبود بر خلاف کار تشکیلاتی جبهه ای دیگر را تشکیل دهم.

حجت، نظر جامعتین است

عضو جبهه متحد اصولگرایان ضمن تقدیر و تشکر از آیت الله مهدوی کنی برای حفظ وحدت و اتحاد در جریان اصولگرا افزود: ایشان علیرغم گرفتاری هایی که داشتند وارد صحنه شدند و این نشان می دهد که انتخابات برای شخص بزرگواری همچون مهدوی کنی از اهمیت خاصی برخوردار است.

فرشیدی گفت: جامعتین از خرداد 42 وارد صحنه شده است و ارادت و اعتماد خود را به امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به اثبات رسانده است. بر این اساس حجت برای بنده نظر جامعتین است.

افراد بصیر فقط محدود به احزاب نیست

وی در ادامه به بصیرت و بینش سیاسی مردم اشاره کرد و با بیان اینکه فقط نباید دایره را محدود به احزاب و تشکل های سیاسی کرد گفت:حتما در بیرون احزاب و تشکل ها افراد بهتری نیز وجود دارند که می توانند به انقلاب و نظام خود خدمت کنند.

وزیر سابق آموزش و پرورش گفت: وفادارترین افراد به نظام اسلامی چه کسانی هستند؟ خانواده شهید احمدی روشن کجا بودند؟ همه دیدند که این خانواده بزرگوار چگونه ارادت خود را به نظام و ولایت فقیه نشان دادند. امروز عکس های شهید روشن به آمریکا نیز رسیده است این نشان می دهد که در بیرون تشکل های سیاسی نیز افرادی بصیر و توانا وجود دارند.