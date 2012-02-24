به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی در دیدار جمعی از قاضی‌ها، کارآموزان و پرسنل دادگستری قم با اشاره به اهمیت امر قضاوت در دین مقدس اسلام، اظهار داشت: مسئله قضا از اهم مسائلی است که تمدن بشری بر آن تمرکز دارد و معیار کمال تمدن ملل و امم مختلف، این است که ببینیم امر قضا در بین آنها تا چه حدی بر مبنای عدالت و حق‌جویی و حق‌خواهی است.



وی گفت: دین مقدس اسلام در مسئله قضا، حد اعلا و کمال آن را بیان کرده است، یعنی اصول و احکامی که قضات باید در مقام قضا اجرا کنند تا عدالت برقرار شود، در آیات و معارف اهل بیت(ع) بیان شده است.



این مرجع تقلید با بیان اینکه اگر همه احکام و دستورات الهی در زمینه قضا اجرا شود، تمامی نقاط ضعف برطرف خواهد شد، اظهار داشت: هیچ اصولی در زمینه قضا، از اصول قرآنی و اسلامی محکم‌تر و دقیق‌تر نیست.



آیت‌الله صافی گلپایگانی تاکید کرد: کتاب‌هایی که در این باره، علما و بزرگان ما نوشته‌اند، مثل مرحوم فاضل نراقی، اگر انسان آنها را به دقت مطالعه کند متوجه می‌شود که چه احکام و دستورات قضایی در اسلام وجود دارد که واقعاً همه‌اش معجزه است و اگر این دستورات اجرایی شود، ما می‌توانیم بهترین و کامل‌ترین برنامه قضایی را به دنیا عرضه کنیم.



وی اضافه کرد: قضای ما قضایی است که حدود هزار و 400 سال است که صدها میلیون مردم بر اساس این امور قضایی و حقوقی اداره می‌شوند.



قاضی استقلال داشته باشد



این مرجع تقلید استقلال قاضی را یکی از نکات مهمی دانست که اسلام در رابطه با امر قضاوت مطرح کرده است و در این زمینه گفت: قاضی باید مستقل باشد و اگر استقلال نداشته باشد و یا نتواند مدعی علیه را در محکمه احضار کند، اجرای عدالت ناقص خواهد بود.



آیت‌الله صافی گلپایگانی تاکید کرد: باید قاضی قدرت این را داشته باشد که هر کس در هر مقامی که باشد را بتواند احضار کند و احکام الهی را درباره او اجرا کند و فرقی بین ضعیف و قوی نگذارد که اگر سستی در اجرای احکام الهی نسبت به کسی پیش بیاید، نمی‌توان به طور کامل آن قضایی که مورد نظر اسلام عزیز است را پیاده کرد.



وی گفت: افراد متصدی امر قضاوت باید بدانند که امر قضاوت همانند سایر شغل‌ها نیست. کسانی که عهده‌دار این مقام می‌شوند، اولاً باید خودشان را ساخته باشند و به طور کامل تسلیم عدالت باشند و ثانیاً احکامی را که می‌دهند همه از روی عدالت باشد.



وی تاکید کرد: اگر همه دستورات شرع مقدس در زمینه قضا اجرا شود، بسیاری از نواقص برطرف می‌شود، به طور مثال اگر در مسئله زندان - که الان بسیار زیاد هم شده است- احکام اسلام اجرایی شود، وضع، این‌طور که اکنون است نمی‌شود.



وی ادامه داد: اسلام می‌گوید اگر کسی بدهکار است باید رسیدگی شود، که اگر واقعاً معسر بود و توانایی پرداخت دین را نداشت، او را آزاد ‌کنند تا دنبال کسب درآمد برای ادای دین برود. یا همین اشخاصی که به عنوان بدهی مهریه زندان هستند و نمی‌توانند آن را ادا کنند، اگر هزار سال هم در زندان نگه داشته شوند، نمی‌توانند آن را پرداخت کنند که هیچ، بلکه مفاسد و معایب زیادی هم پیش می‌آید.



آیت‌الله صافی گلپایگانی افزود: بنده در همان اوایل انقلاب، رساله‌ای به نام "التعزیر احکامه و ملحقاته" نوشتم که در آن اهمیت نظر قاضی در تعزیرات را تبیین کردم. در تعزیرات، نظر قاضی بسیار مهم است، البته قاضی که اسلام فرموده است خود مستقل است، و وحدت رویه برای همه قضات نیست.

وی همچنین گفت: گاهی می‌شود که در یک دادگاه و در یک روز، چهار نفر را که همه مرتکب یک تخلف شبیه به هم شده‌اند و مستوجب تعزیر هستند، قاضی یکی از آن چهار نفر را به 10 ضربه شلاق، یکی را 5 ضربه، و دیگری را به 20 ضربه بر حسب موارد و اوضاع و احوال مجرم محکوم کند. امر تعزیر با قاضی جامع الشرائط است.



دادستانی از بروز منکرات جلوگیری کند



وی در مورد مسئله دادستانی و مدعی العموم گفت: وسعت مداخلات دادستان به نحوی است که در خیلی از مواقع، می‌تواند وارد شود و از منکرات جلوگیری کند. اگر برنامه‌ای اجرا ‌شود که خلاف شرع مقدس است، دادستان باید اعتراض کند و جلوی آن را بگیرد.



آیت‌الله صافی گلپایگانی افزود: این همه ملاهی و مناهی که با پول ملت و بیت المال اجرا می‌شود، دادستان باید جلوی آن را بگیرد، و بیت المال را از کسانی که این مجالس را برپا کرده‌اند پس بگیرد. غرض اینکه محدوده اختیارات و مداخلات دادستان بسیار گسترده است و باید از آن در راستای حفظ حدود و ثغور شرع مقدس استفاده کرد.