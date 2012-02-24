مخالفین سوری در نهایت به تسلیحات مجهز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی درخواست دو سناتور آمریکایی برای تجهیز مخالفین سوری، "هیلاری کلینتون" روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران در لندن اعلام کرد: مخالفین سوری در نهایت خود را مسلح کرده و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت کناره گیری می کند.

وی در این سخنرانی خطاب به چین و روسیه که قطعنامه ضد سوری شورای امنیت سازمان ملل را وتو کردند، گفت: خشونت دولت سوریه علیه مردم در عصر اینترنت ناپایدار است.

وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر افزایش فشارها بر چین و روسیه برای اتخاذ رویکردی مشابه غرب در قبال سوریه گفت: کشورهای عربی اجازه نمی دهند که روسیه به دلیل تجاری و چین به خاطر منافع ایدئولوژیک خود قوانین بین المللی را نقض کنند.

کلینتون گفت: قابلیت های مخالفین سوری به صورت فزاینده به وجود می آید و این مردم از جایی و به شیوه های مختلف موفق به شناسایی ابزار دفاع از خود شده و اقدامات تهاجمی را آغاز می کنند.

وزیر خارجه آمریکا گفت: کاملا برایم مشخص است که مخالفین به نقطه ای عطف در سوریه می رسند و امیدوارم که هر چه زودتر این نقطه عطف حاصل شود و جان افراد بیشتری نجات داده شود.

اظهارات کلینتون درحالیست که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا موضوع تجهیز مخالفین سوری را تا پیش از آشکار شدن هویت آنها شتابزده توصیف کرده و "جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید راه حل سیاسی را بهترین گزینه در سوریه معرفی کرده است.

اظهارات کارنی پس از آن مطرح شد که "جان مک کین" از ایالت آریزونا و "لیندسی گراهام" از ایالت کارولینای جنوبی 30 بهمن ماه با صراحت اعلام کردند که گروههای مخالف سوری باید مورد حمایت تسلیحاتی آمریکا قرار گیرند.

دولت سوریه مخالفین بشار اسد را مسئول خشونت و ناآرامی در این کشور می داند، این درحالی است که اعضای ارتش سوریه آزاد در راستای تلاشهای خود برای برکنار کردن دولت اسد و جایگزین کردن آن با دولتی تحت حمایت آمریکا نیروهای امنیتی را به سرکوب مرگبار معترضان متهم می کنند.