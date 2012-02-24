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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۴

آیت الله ملک حسینی:

مسئولین باجلب اعتماد مردم زمینه حضور حداکثری در انتخابات را مهیا کنند

مسئولین باجلب اعتماد مردم زمینه حضور حداکثری در انتخابات را مهیا کنند

یاسوج – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسئولین با جلب اعتماد مردم به برگزاری انتخاباتی قانونمند، زمینه حضور حداکثری مردم را در انتخابات مهیا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ملک حسینی بعداز ظهر جمعه در جمع اعضای هیئت های اجرایی انتخابات شهرستان بویراحمد اظهار داشت: مردم با حضور گسترده در پای صندوق های رای یک بار دیگر حمایت خود را از انقلاب اسلامی و دست آوردهای آن اعلام کنند و به افرادی که تشخیص می دهند دلسوز این استان هستند، رای دهند.

آیت الله ملک حسینی برعمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری در انتخابات تاکید کرد و افزود: برگزاری انتخاباتی سالم با حضور حداکثری مردم، موجب آبرو و سرافرازی ایران اسلامی در دنیا می شود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بر رعایت حقوق مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: کسانی که به ناحق بر کرسی مجلس بنشینند و با کلک و نیرنگ به مجلس بروند، مشروعیت و مقبولیت ندارند.

وی بیان کرد: باندبازی و حزب بازی در اسلام وجود ندارد و میزان دینداری، خدمت به مردم و انجام وظایف الهی است.

وی گفت: کسانی که حق افراد را در انتخابات ضایع کنند، خیال نکنند که مورد سوال قرار نمی گیرند بلکه در کمال ذلت و خفت در محکمه عدل الهی مورد بازخواست قرار می گیرند.

کد مطلب 1542472

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