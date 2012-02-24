برنامه آمریکا و اسرائیل ایجاد هرج و مرج و فتنه در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله در ادامه سخنان خود به مناسبت هفته شهدای مقاومت، هدف غربی ها و برخی رژیمهای عربی را متلاشی کردن سوریه دانست .



نصرالله اظهار داشت : علت پافشاری عربی بر مخالفت با هر گونه راه حل سیاسی برای بحران سوریه چیست؟



وی به مظلومیت مردم بحرین و مردم شرق عربستان و سانسور خبرهای سرکوب آنها در رسانه های مدعی دفاع از حقوق بشر و دوگانگی معیارهای بین المللی در این زمینه اشاره کرد و گفت : چگونه با مردم در العوامیه والقطیف عربستان برخورد می کنند، چرا در برابر این مسئله سکوت می کنند، در حالی که مردم فقط از حقوق و اصلاحات و خواسته های خود حرف می زنند و با گلوله و تانک با آنها برخورد می کنند.



نصرالله تصریح کرد : ما تاکید می کنیم هدف طرح آمریکایی اسرائیلی، تخریب و تجزیه منطقه و ایجاد هرج و مرج و آشوب و شعله ور کردن آتش درگیریهای طایفه ای و مذهبی است.



وی با اشاره به تلاشهای آمریکا برای درگیر کردن عربها با یکدیگر افزود : آمریکایی ها خواهان اعزام نظامیان خود به سوریه نیستند، بلکه می خواهند عربها را برای جنگ به سوریه اعزام کنند.



نصرالله بر ضرورت هوشیاری در برابر طرحهای آمریکایی و صهیونیستی و تلاش برای مهار فتنه تاکید کرد .



دبیرکل حزب الله گفت : ما امروز نیاز مبرمی به فکر و اندیشه شهدای مقاومت همچون شیخ عباس و شیخ راغب و حاج عماد و اراده و عزم و بینش و اخلاص آنها داریم.