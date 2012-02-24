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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

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کنفرانس ضد سوری در تونس آغاز به کار کرد/برخی مفاد بیانیه پایانی

کنفرانس ضد سوری در تونس آغاز به کار کرد/برخی مفاد بیانیه پایانی

کنفرانس ضد سوری موسوم به دوستان ملت سوریه در سایه مخالفت گسترده قشرهای مختلف مردم تونس آغاز به کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های العربیه والجزیره، این کنفرانس لحظاتی پیش با سخنان وزیرامور خارجه تونس آغاز شد.

این در حالی است که شبکه های العربیه و الجزیره در اقدامی هماهنگ بخشهایی از بیانیه پایانی این کنفرانس را پیش از برگزاری به صورت خبرهای فوری منتشر کردند.

به زعم بانیان این کنفرانس ضد سوری، پیش نویس بیانیه خواهان تشکیل دولت وحدت ملی در سوریه است.

 پیش نویس بیانیه پایانی کنفرانس ضد سوری در  تونس خواستار بستن تمام سفارتخانه های خارجی در سوریه و سفارتخانه های سوریه در کشورهای دیگر شده است.

این بیانیه خواستار افزایش تحریمها علیه سوریه شده  است،تحریمهایی که فشارها علیه ملت این کشور را افزایش می دهد.

مخالفت با دخالت نظامی در سوریه حتی به خاطر کمکهای انسانی ازدیگر بندهای این بیانیه است که در اختیار العربیه و الجزیره قرار گرفته است.

این بیانیه خواستار آزادی تمام افرادی که به خاطر مشارکت در درگیریها و ناآرامی های اخیر دستگیر شده اند، شده است.

خبر دیگر اینکه العربیه از تجهیز گروههای مسلح سوری به تجهیزات ارتباطی و دوربین دید در شب و تجهیزات سبک پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، العربیه از تلاش برای تجهیز گروههای مخالف مسلح به سلاحهای سنگین ضد تانک و هواپیما خبر داده  است.
کد مطلب 1542476

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