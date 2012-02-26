مجلس باید بعد از قهر 11روزه رئیس جمهور وارد عمل می شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی رودکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و نماینده مردم شیراز در مجلس هفتم از جمله اعضای فهرست جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی است که چندی قبل با حضور در خبرگزاری مهر در خصوص مسائل داخلی و منطقه ای گفتگویی انجام داد و مشروح گفتگو به این شرح است:

آقای رودکی به عنوان سئوال نخست درباره تعدد لیست ها در جریان اصولگرایی نظرتان چیست؟



آیت الله مهدوی کنی ریش سفید اصولگرایان است و از نظر ایشان منعی در تعدد لیست ها وجود ندارد شاید یک رقابت درون خانوادگی باشد که تعدد لیست ها باعث افزایش مشارکت هم خواهد شد. به نظر من هدف مشارکت بیشتر است و مردم باید بر اساس کارآمدی و عملکرد و میزان ولایتمداری و اعتقاد به قانون اساسی به نامزدها رأی بدهند.

فکر می کنید کدام فهرست با اقبال بیشتری مواجه شود؟

الان چهره های با سابقه تری در لیست جبهه متحد اصولگرایان هستند.

مهمترین آفت برگزاری انتخابات به نظر شما چیست؟

بد اخلاقی سیاسی و تهمت زدن فردی و گروهی و اسراف از جمله آفت ها است. همه باید ساده زیستی را در بخش تبلیغات نیز دنبال کنیم امیدواریم تخریب کنار گذاشته شود.

با توجه به اینکه شما در مجلس هفتم حضور داشته اید ویژگی های مجلس هفتم در قیاس با مجلس هشتم از نظر شما چیست؟

مجلس هفتم برجستگی هایی داشت که چند طرح مهم قابل ذکر است، الزام دولت به غنی سازی اورانیوم در شرایط وقت خیلی اهمیت داشت که دست 1+5 را بست و یا قانون اصل 44 از اقدامات مهم مجلس هفتم بوده است از طرف دیگر مجلس هفتم هماهنگی بیشتری با دولت داشت اما در مجلس هشتم بین دولت و مجلس هماهنگی قابل قبولی نبود که بخشی به دولت و بخشی به مجلس بر می گردد مثلا اعتبار 2 میلیارد دلاری متروی تهران تا امروز محقق نشده و دولت این قانون را محقق نکرده در حالی که مجلس می بایست با ساز و کار هایی که در اختیار دارد قوانین را محقق کند که لازمه آن مجلسی شجاع و با بعد نظارتی بالا است که در این رابطه مجلس می توانست برای اجرای قوانین اقدامات سریعتری انجام دهد.

همچنین بعد از قهر 11 روزه رئیس جمهور مجلس لازم بود زودتر وارد عرصه شود و دولت را پای میز نظارت بیاورد.

فکر می کنید رئیس جمهور برای پاسخ به سوال رئیس جمهور نمایندگان به مجلس بیاید؟



اگر نمایندگان به سوال از رئیس جمهور پافشاری کنند، رئیس جمهور موظف است به مجلس بیاید و پاسخ بدهد.

برخی نمایندگان مجلس هشتم خود را وکیل الدوله نامیده اند نظر شما در این رابطه چیست؟

وکیل الدوله بودن قابل قبول نیست چون نماینده قسم می خورد که مطالبات ملت را دنبال کند البته اینکه دولت جایی بخواهد بر خلاف نظام و رهبری حرکت کند و یک نماینده با آن دولت هماهنگ باشد معلوم است که آن نماینده همراه مجلس نیست و وکیل الدوله است و به دنبال منافع حزبی است.

برخی نزدیکان دولت خواستار تشکیل مجلسی هماهنگ با دولت هستند در این رابطه نظری دارید؟

هماهنگی اگر با حفظ استقلال قوا باشد مطلوب است اما اگر برای منافع حزبی دنبال شود آسیب هایی را می رساند. البته اگر نمایندگانی انتخاب شوند که در جبهه دولت قرار دارند آن وقت مشخص می شود که ممکن است بین آن دولت و آن مجلس موضوع دیگری رقم بخورد نه بحث هماهنگی.

در مجموع باید بین دولت و مجلس هماهنگی باشد که به نظر من در این رابطه دولت و مجلس باید جلسات ماهیانه داشته باشد.

جریانی تحت عنوان انحرافی در کنار رئیس جمهور حضور دارند آینده این جریان را چگونه میدانید؟



برخی اطراف رئیس جمهور هستند که شعارهای انحرافی مانند بیداری انسانی یا مکتب ایرانی سر می دهند مردم ما این شعارها بر نمی تابند اگر جریان جدیدی ظهور کند که بر خلاف آرمان های مردم فعالیت کند آن جریان مانند قطره ای در دریا حل می شود و حذف خواهد شد.

رهبر انقلاب در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکیداتی داشته اند که همچنان محقق نشده مجلس در این رابطه چه وظایفی دارد؟

موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، دقت بیشتر قوه قضائیه و مقننه را می طلبد و قوه مجریه نیز باید در واگذاری مسئولیت ها و پست های کلیدی دقت لازم را به خرج بدهد و نظارت بیشتر مجلس بر روسای سازمان ها، معاونین رئیس جمهور و وزراء ضروری است البته وزرای کنونی زحمات زیادی کشیده اند اما باید اشاره کنم در بحث تخلف میلیاردی دولت مسئولیتی به عهده نمی گرفت تا اینکه نمایندگان مجلس استیضاح وزیر اقتصاد را مطرح کردند و آن وقت معلوم شد ضعف هایی وجود دارد و مدیران نظارت مناسبی نداشته اند.

دیدگاه شما در خصوص تحریم ها و تهدیدها چیست؟

این دفعه اول نیست که ایران تهدید یا تحریم می شود، در سی سال گذشته و در دوران دفاع مقدس نیز تهدید و تحریم بوده است و تاکنون نیز فشارهای زیادی به ما وارد کردند اما انقلاب ما صادر شده چون شعار الله اکبر که شعار انقلاب ایران بود در مصر و لیبی و تونس و یمن موجب سرنگونی دیکتاتورها شده است.

در رابطه با تهدیدها نیز باید اشاره کنم اینکه آمریکا بتواند حمله نظامی به ایران داشته باشد تحلیل من به عنوان یک کارشناس نظامی این است که آمریکا در شرایطی نیست که بتواند به ایران حمله کند در زمانیکه شوروی وجود داشت، بلوک غرب و شرق با حمایت از صدام بر علیه ایران وارد جنگ شده بودند اما ملت ایران نه یک سال بلکه 8 سال مقاومت کرد، امروز شوروی وجود ندارد و ایران نیز از لحاظ دفاعی و نظامی بسیار قویتر از دوران دفاع مقدس شده است و از حیث نظامی و تجهیزاتی به آمادگی لازم دست یافته ایم. از طرفی اگر امروز رهبر انقلاب اشاره ای بکنند جوانان زیادی در دنیا منتظر فرمان ایشان هستند تا جان خود را تقدیم اسلام کنند و این یعنی ظرفیت و توان دفاعی ما و آمریکایی ها می دانند که حمله به ایران به معنای فرو رفتن در باتلاق است.

توجه داشته باشید که نیروهای حزب الله به تنهایی این توانایی را دارند که اسرائیل را به ورطه نابودی بکشانند و اسرائیل زمانیکه به نیروگاه اتمی عراق حمله کرد صدام کاری نتوانست بکند اما ایران علاوه بر توانمندی های موشکی نیروهایی نیز در خارج دارد. برد موشک های ما به اسرائیل می رسد و موشک های دوربردتر از مسافت اسرائیل ساخته ایم اما ما دنبال جنگ نیستیم اگر کسی تعرض کند آن وقت پاسخ دندان شکن به او خواهیم داد.

تحلیل شما از تحولات سوریه چیست؟

سوریه در خط مقدم اسرائیل غاصب ایستاده و مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است و ایران سوریه و حزب الله یک ید واحد در برابر رژیم صهیونیستی هستند.

به عنوان آخرین سوال در خصوص تحولات بحرین چه دیدگاهی دارید؟

بنده در مجلس هفتم به همراه وزیر خارجه سفری به بحرین داشتم که دیداری نیز با حاکم بحرین انجام شد و در آنجا حاکم بحرین گفت ما به آمریکا گفته ایم که موافق فعالیت های هسته ای ایران نیستیم اما با نوع صلح آمیز آن مشکلی نداریم و این در شرایطی بود که در آن زمان همه بر صلح آمیز بودن فعالیت های ایران اذعان داشتند و این جمله متکبرانه به روحیه استکباری آل خلیفه بر می گردد و ان شاالله مردم بحرین از یوغ سلطه این ها بیرون خواهد رفت.