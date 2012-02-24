مردم اردن سقف خواسته های خود را افزایش دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، تظاهرات کنندگان اردنی سقف خواسته های خود با درخواست مجازات نزدیکان پادشاه اردن و "مجدی الیاسین" برادر زن ملکه اردن افزایش دادند.

در تظاهراتی که از سوی جبهه ملی اصلاحات به ریاست "احمد عبیدات" برگزار شد تظاهرات کنندگان شعار می دادند: اجدادمان را مورد اهانت قرار می دهند وما را ذبح می کنند، ما خواستار مجازات "مجدی الیاسین" و "باسم عوض الله"(رئیس دربار سابق) و پایان انحصار طلبی هستیم.

تظاهرات کنندگان ضمن انتقاد از آمریکا خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی واقعی، رفع محدودیتهای امنیتی و اصلاح نظام شدند.