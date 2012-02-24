  1. بین الملل
  2. سایر
۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۶

باتاکید برمجازات نزدیکان شاه؛

مردم اردن سقف خواسته های خود را افزایش دادند

مردم اردن سقف خواسته های خود را افزایش دادند

مردم اردن با شرکت در تظاهراتی متفاوت تر از قبل نزدیکان عبدالله دوم و همسرش را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، تظاهرات کنندگان اردنی سقف خواسته های خود با درخواست مجازات نزدیکان پادشاه اردن و "مجدی الیاسین" برادر زن ملکه اردن افزایش دادند.

در تظاهراتی که از سوی جبهه ملی اصلاحات به ریاست "احمد عبیدات" برگزار شد تظاهرات کنندگان شعار می دادند: اجدادمان را مورد اهانت قرار می دهند وما را ذبح می کنند، ما خواستار مجازات "مجدی الیاسین" و "باسم عوض الله"(رئیس دربار سابق) و پایان انحصار طلبی هستیم.

تظاهرات کنندگان ضمن انتقاد از آمریکا خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی واقعی، رفع محدودیتهای امنیتی و اصلاح نظام شدند.

کد مطلب 1542480

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها