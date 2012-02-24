ضرر هنگفت آمریکا از تحریم ایران/ قیمت نفت و بنزین همچنان بالا می رود

همزمان با افزایش نگرانی ها درباره به خطر افتادن اقتصاد غرب با تحریم ایران، قیمت نفت خام برنت دریای شمال امروز جمعه به بیش از 124 دلار در هر بشکه رسید و قیمت نفت خام آمریکا روز گذشته به بی سابقه ترین رقم در 9 ماه گذشته رسید.

قیمت نفت در چند روز اخیر در مقایسه با قیمت آن نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش یافته است. قیمت نفت خام برنت روز گذشته با 45 سنت افزایش به 124.07 دلار رسید که این بالاترین میزان نفت برنت از دوم مه سال گذشته تاکنون بود.

افزایش قیمت نفت همچنین بر نگرانی ها در خصوص کاهش میزان تقاضا افزوده است و این رکود قیمت هرگونه فرصت را برای بهبود اوضاع اقتصادی منطقه یورو از بین برده است.

هم اکنون منطقه یورو که وارد دومین رکود اقتصادی تنها در سه سال گذشته شده با بدترین بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و چشم انداز روشنی برای بهبود اوضاع اقتصادی وجود ندارد.

همچنین افزایش قیمت نفت باعث شده تا بنزین موضوع اصلی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 در آمریکا شود و چهارشنبه گذشته سه عضو دموکرات کنگره آمریکا خواستار موافقت کاخ سفید برای استفاده از ذخایر ملی شدند.

قیمت بنزین با افزایش بیش از 25 سنتی از اول ژانویه تاکنون به گالنی 4 دلار رسیده است و کارشناسان پیش بینی می کنند که احتمال افزایش قیمت به گالنی 4.25 دلار در اواخر آوریل وجود دارد و اگر تا آخر سال همین طور ادامه یابد برای اقتصاد آمریکا حدود 35 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت.

کارشناسان مسائل سیاسی درباره کاهش صادرات نفت ایران ابراز نگرانی کردند زیرا نیمی از ذخایر کشورهای اروپایی از طریف نفت خام این کشور تامین می شود.

در همین حال "جیم ریتربوس" تحلیلگر روزنامه ایندیپندنت اعلام کرد که ایران نقش عمده ای را در قیمت نفت دارد و تحریم این کشور می تواند باعث افزایش چشمگیر قیمت نفت شود.

تحلیلگر وب سایت "اینتر پرس سرویس"(IPS) می گوید: با تحریم نفتی ایران، اقتصاد آمریکا و اروپا دوباره به خطر خواهد افتاد و این یک مسئله مهم برای دولت اوباماست. این امکان هم وجود دارد که با تشدید بحران مالی، اقتصاد غرب متلاشی شود، که این امر می تواند در انتخاب مجدد اوباما تاثیرگذار باشد.

قیمت بنزین با افزایش بیش از 25 سنتی از اول ژانویه تاکنون به گالنی 4 دلار رسیده است و کارشناسان پیش بینی می کنند که احتمال افزایش قیمت به گالنی 4.25 دلار در اواخر آوریل وجود دارد و اگر تا آخر سال همین طور ادامه یابد برای اقتصاد آمریکا حدود 35 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت.

علاوه بر ممنوعیت واردات نفت ایران، اتحادیه اروپا روز گذشته اعلام کرد که این اتحادیه در حال تنظیم قوانین مربوط به افزایش فشارها علیه ایران است و به بانک های ایرانی اجازه نمی دهد تا با موسسات اقتصادی که چکهای بانکهای مختلف در آن مبادله می شود، همکاری کند.

در همین حال با افزایش قیمت نفت تقاضا برای خرید نفت 6.7 درصد و بنزین 6.1 درصد کاهش یافته است اما طبق آمارهای رسمی تقاضا برای خرید نفت و بنزین کشورهای توسعه یافته همچون چین افزایش یافته است.

میانگین قیمت بنزین در ماه فوریه گالونی 3.49 دلار بود، این درحالیست که قیمت بنزین در فوریه گذشته 3.17 بود. همچنین قیمت بنزین در سال 2007 یعنی پیش از رکود اقتصادی میانگین قیمت بنزین گالونی 2.25 دلار بود که این رقم نشان می دهد شاهد افزایش چشمگیر میان سوخت در آمریکا هستیم.

از سوی دیگر در پی انتشار گزارشهایی در زمینه احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران در بهار آتی قیمت نفت در معاملات روز جمعه 14 بهمن ماه به 112 دلار و 34 سنت رسید و کارشناسان مالی بر این باورند که ماجراجویی علیه ایران و احتمال بروز مشکل در انتقال نفت خلیج فارس می تواند قیمت این محصول را تا 200 دلار افزایش دهد.