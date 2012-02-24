محاکم افغانستان نمی توانند هتاکان به قرآن را محاکمه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک آیین در گفت و گو با برنامه "45دقیقه" رادیو گفتگو در خصوص هتک حرمت به قران مجبد توسط سربازان آمریکائی واعلام وضعیت اضطراری سفارت امریکا در افغانستان، اظهار داشت:در این شرایط فشارها بر دولت افغانستان برای عدم امضای پیمان استراتژیک با امریکا گسترش یافته است.

وی با اشاره به حضور امریکا و ناتو در افغانستان، بی حرمتی به مقدسات و هتک حرمت اماکن و کتب مذهبی را ادامه دار خواند و اظهار کرد: «همانطور که مجلس نمایندگان مجلس افغانستان ضمن محکوم کردن اهانت به قرآن کریم اعلام کردند که نیروهای خارجی باید از خاک افغانستان بیرون روند و اعضای مجلس امضای پیمان استراتژیک با امریکا را ملغی دانستند.» .

وی ورود مجلس شورای ملی افغانستان به صحنه را فراتر از اعتراضات خود جوش مردمی دانست و افزود: «فشارها بر دولت افغانستان برای عدم امضای این پیمان افزایش پیدا کرده و اعتراضات بر نیروهای خارجی در جهت ترک افغانستان گسترش یافته است.»

پاک آیین با اعلام اینکه نیروهای افغانستان نمی توانند اهانت گران به قرآن کریم را در خاک افعانستان محاکمه نمایند، تصریح کرد: «پیمان استراتژیک با امریکا، در حقیقت استقلال افغانستان را زیر سوال می برد چراکه در آن قضاوت کنسولی به نفع امریکا درج شده و جنایت کاران امریکایی از جمله سربازان این کشور باید در امریکا محاکمه شوند.»

وی ادامه داد: «این پیمان همچنین باعث می شود پایگاه های نظامی امریکا قانون مند شده و حضور امریکا در افغانستان دائمی شود و به همین دلیل نمایندگان مجلس لغو این پیمان را به عنوان موضوع اصلی نشانه گرفته اند.»

محسن پاک آیین در پاسخ به این سوال که آیا هتک حرمت قرآن کریم می تواند زمینه ساز بازگشت طالبان در راس امور افغانستان باشد یا خیر، گفت: «نمی توان گفت که تنها طالبان از این مسئله ناراحت شده است چون این اقدام موضوعی است که به همه مسلمانان در مذاهب مختلف در افغانستان برمی گردد، ممکن است این اتفاق موجب افزایش ناامنی در افغانستان شود ولی به معنای بازگشت طالبان نیست.»