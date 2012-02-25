به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دفتر هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) از فعالیت بیش از 55 استاد و هئیت علمی در این دانشگاه خبر داد.



سید محمد رضا پاکدامن با اشاره به تاریخچه ای از شکل گیری دانشگاه باقرالعلوم(ع)، اظهار داشت: این مرکز علمی در پی رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) در سال 1363، به منظور بالا بردن سطح آگاهی های سیاسی طلاب در زمینه های جهان اسلام، ایران و روابط بین الملل شروع به کار کرد.



وی با بیان این مطلب که دانشگاه باقرالعلوم(ع) از سال 1370موفق به کسب موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی کشور شد، افزود: نظر به ضرورت گسترش فعالیت های آموزشی علوم انسانی – اسلامی و توسعه کمی و کیفی تربیت طلاب فاضل در عرصه های مختلف علمی – دینی، در سال 1384 این مرکز از مؤسسه آموزش عالی به دانشگاه ارتقاء یافت.



مسئول دفتر هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با یادآوری این مطلب که دانشگاه باقرالعلوم(ع) بخشی از مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی است که فلسفه وجودی آن ایجاد زمینه ارتقای تبلیغ دینی است، تصریح کرد: ایجاد زمینه ارتقای پژوهش های دینی، بسط، تولید دانش و معرفت دینی، ایجاد بستر مناسب برای بازسازی علوم انسانی و مبانی اسلامی برای نیازهای علمی، فرهنگی و دینی از جمله اهداف دیگر این مرکز است.



راه اندازی رشته‌های تحصیلی در دانشگاه باقرالعلوم(ع) بر اساس نیاز جامعه



وی با اشاره به اینکه رشته‌های تحصیلی این مرکز در راستای رفع نیازهای جامعه راه اندازی می شود، ابراز داشت: از ابتدای تأسیس این رشته ها، سعی بر این بود تا اعضای هیئت علمی پرسابقه و متعهدی از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی، جهت تدریس و تکمیل کادر هیئت علمی به همکاری دعوت شوند که دانشگاه در این زمینه توانسته موفقیت های چشمگیری را به دست آورد.



پاکدامن تاکید کرد: کادر هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با توجه به اهداف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از سال 73 مطابق ضوابط و مقررات وزرات علوم و تحقیقات و فناوری کشور شکل گرفته و کلیه فعالیت های این مرکز بر اساس مقررات وزرات علوم است.



وی در ادامه سخنان خود در خصوص استادان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه تصریح کرد: هم اکنون55 استاد در دانشگاه باقرالعلوم(ع) مشغول به تدریس بوده که 35 نفر به عنوان هیئت علمی و 20 نفر به عنوان همکار آموزش هستند، که با گسترش رشته‌ها و مقاطع تحصیلی برحسب نیاز، تعداد استادان هیئت علمی و مدعو افزایش خواهد یافت.



وجود 6 گروه علمی در دانشگاه باقرالعلوم(ع)



مسئول دفتر هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) علوم سیاسی، تاریخ اسلام، علوم اجتماعی، فلسفه و کلام، معارف اسلامی و زبان انگلیسی را گروه های علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ذکر کرد و در خصوص اعضای هئیت علمی یادآور شد: از این تعداد 4 نفر دانشیار ،30نفر استادیار و 21نفر دارای درجه علمی مربی هستند.



وی در بخش پایانی سخنان خود ارتقاء کیفی دانشگاه ها در زمینه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی را در گرو تلاش همه جانبه مسئولان و اعضاء هیئت علمی دانست و بیان داشت: خوشبختانه در حال حاضر تنوع برنامه ها و فعالیت های این دانشگاه به گونه ای است که می تواند علائق و زمینه های تخصصی متفاوت اعضای هیئت علمی را پوشش دهد، ضمن اینکه پرداختن به تمامی این فعالیت ها نیز در جهت رسیدن به اهداف کلان و بلند مدت دانشگاه در برنامه توسعه کشور ضروری است.



11516 حامی ایتام قم را حمایت می کنند



معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با اشاره به حضور 2579 یتیم تحت پوشش این کمیته، تصریح کرد: این تعداد ایتام توسط 11516 حامی حمایت می شوند.



مهدی عسگری در خصوص آخرین وضعیت ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) قم اظهار داشت: طبق آمار 9 ماهه ما هم اکنون 2579 یتیم تحت پوشش امداد در استان قم قرار دارند و 11516 حامی نیز این ایتام را مورد حمایت مادی و معنوی خود قرار داده اند.



وی تصریح کرد: بر این اساس در 9 ماهه اخیر امسال حامیان جمعا 18 میلیارد و 868 میلیون و 292 هزار و 211 ریال به صورت نقدی و غیرنقدی به ایتام کمک کرده اند.



معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم در ادامه بیان داشت: در بخش اعطای کمک معیشت و مستمری به مددجویان نیز در 9 ماهه اول سال 90 جمعا مبلغ 91 میلیارد و 468 میلیون و 890 هزار ریال به حساب 19248 خانوار قمی تحت حمایت واریز شده که تماما از سرفصل منابع دولتی تامین شده است.



اعطای 300 جهیزیه به مددجویان کمیته امداد قم در ایام دهه فجر امسال



وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: همچنین به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی300 جهیزیه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان اعطا شد.



عسگری در ادامه یادآور شد: در ده ماهه اخیر جمعا 1017 فقره کمک هزینه تامین جهیزیه به نوعروسان و 392 فقره هدیه ازدواج به تازه دامادها پرداخت شده که جمعا مبلغ 10 میلیارد و 668 میلیون ریال را در برمی گیرد.



وی افزود: بخش عمده جهیزیه تقدیمی طی سال جاری از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به قم تامین شده است.



برگزاری نشست مدیران و معاونان استانی حوزه‌های علمیه خواهران



معاون شهرستان‌های حوزه‌های علمیه خواهران از برگزاری نشست مدیران و معاونان استانی حوزه‌های علمیه خواهران به مدت دو روز با رویکرد آموزشی و پژوهشی خبر داد.



حجت‌الاسلام رسول ابراهیمیان در این خصوص با اشاره به اینکه مدیران استانی حوزه‌های علمیه خواهران هر سه ماه یک‌بار به منظور توجیه برنامه‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران گردهم می‌آیند، تصریح کرد: نشست فعلی دومین نشست مدیران استانی حوزه‌های علمیه خواهران، در طول سال تحصیلی جاری بوده است و در آن علاوه بر مدیران استانی، معاونین آموزش و پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران استان‌های مختلف نیز حضور داشتند.



وی هدف از برگزاری این نشست را توجیه مدیران استانی حوزه‌های عملیه خواهران به لحاظ برنامه‌های این مرکز به عنوان ستاد عنوان کرد و ادامه داد: امیدواریم نشست آتی مدیران استانی حوزه‌های علمیه خواهران اواخر اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود.





گردهمایی مدیران مراکز حوزوی خواهران استان زنجان برگزار شد



گردهمایی مدیران و معاونان مدارس علمیه و مرکز تخصصی حوزوی خواهران استان زنجان به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران استان زنجان برگزار شد.



بر پایه این گزارش، حجت‌الاسلام بلال محمدی، مدیر حوزه علمیه خواهران استان زنجان در این گردهمایی که با محوریت پذیرش سال آینده حوزه‌های علمیه خواهران و با حضور مدیران و معاونان مدارس علمیه خواهران زنجان، ابهر و هیدج و مرکز تخصصی حوزوی خواهران زنجان برگزار شد، در سخنانی، به بیان برخی نکات مرتبط با مدارس علمیه پرداخت و در این زمینه تو صیه‌هایی را یاد آور شد.



همچنین در این نشست زینب صالحی، معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان زنجان، توضیحاتی پیرامون موارد و مسائل جدید پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران ارائه کرد و خواستار همکاری همه جانبه تمام همکاران خود در امر پذیرش شد.



لازم به ذکر است، در بخش دیگری از این گردهمایی هر یک از مدیران مدارس به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود به منظور ارتقاء کیفیت پذیرش پرداختند.



آموزش 24 هزار نفر ساعت به کارکنان کمیته امداد قم در سال جاری



مسئول آموزش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با اشاره به فعالیت های واحد آموزشی این کمیته در سال جاری اظهار داشت: در این راستا 24 هزار نفر ساعت کارگاه آموزشی برای کارکنان این کمیته در سال جاری برگزار شد.



مجید تلخابی تصریح کرد: این کلاس ها به سه گروه عمومی ارزشی، فنی تخصصی و بهبود مدیریت در 13 عنوان تقسیم بندی شد که طی 27 دوره آن جمعا 968 نفر از کارکنان، تحت آموزش قرار گرفتند.



وی در ادامه یادآور شد: با توجه به این که عرصه خدمت رسانی به محرومان و نیازمندان و پاسخگویی به مطالبات جامعه نیازمند تخصص و تسلط امدادگران به حوزه های تخصصی و فن آوری های نوین است، افزایش توانمندی منابع انسانی و کارآمدسازی آنان در اولویت برنامه های امداد قرار دارد.



پایان کارگاه تهیه و تدوین برنامه راهبردی کتابخانه های عمومی کشور در قم



سومین کارگاه تهیه و تدوین برنامه راهبردی کتابخانه های عمومی شهرستان های کشور پس از سه روز فعالیت در قم پایان یافت.

بر پایه این گزارش، این کارگاه با حضور 80 نفر از روسای ادارات کتابخانه های عمومی شهرستان ها، کارشناسان برنامه ریزی و چند تن از مدیران کل از 11 استان کشور در قم آغاز و بعد از سه روز به کار خود پایان داد.



لازم به ذکر است، برنامه ریزی راهبردی در نهاد، مروری بر آموزش های گذشته، علت، ارزش های اساسی، رسالت، آرمان، اهداف، سیاست ها، تحلیل محیطی، راهبردها، طرح ها و برنامه ها از جمله سرفصل های ارائه شده در این کارگاه سه روزه بود.

همچنین، در این کارگاه آموزشی، برنامه یک ساله اداره کل کردستان ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.



بر اساس این گزارش، در پایان هر جلسه، برنامه پرسش و پاسخ با حضور اعضای کمیته تهیه و تدوین برنامه راهبردی برگزار و در زمینه موضوعات مطروحه، بحث و تبادل نظر شد.



زیارت کریمه اهل بیت، حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، دیدار با آیت الله العظمی سبحانی و همچنین بازدید از کتابخانه بزرگ آیت الله العظمی مرعشی نجفی از برنامه های دیگر این اردوی آموزشی- زیارتی بود.



احداث کتابخانه عمومی در ساخت مجتمع‌های فرهنگی



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بر احداث کتابخانه عمومی در ساخت تمامی مجتمع های فرهنگی تاکید کرد.



سید مرتضی اسماعیلی طبا در مراسم اختتامیه سومین کارگاه برنامه راهبردی کتابخانه های عمومی کشور در قم اظهار داشت: در موضوع کتاب، هنگامی که یک ایده متولد می شود، چاپ و توزیع می شود و در کتابخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد چرخه ای است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.



اگر کتاب بر اساس نیاز جامعه باشد سرانه مطالعه افزایش می یابد



دبیر انجمن کتابخانه های عمومی استان قم افزود: در صورتی که تولید کتاب بر اساس نیاز جامعه باشد، سرانه مطالعه و کتابخوانی افزایش می یابد و باعث جذب مردم به کتابخوانی می شود.



اسماعیلی طبا شاخص توسعه یافتگی در جوامع را سرانه مطالعه دانست و اظهار داشت: یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی جوامع، سرانه مطالعه آن کشور است که در ایران سرانه مطالعه در شان نظام جمهوری اسلامی نیست.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم یادآور شد: انقلاب ما انقلاب فرهنگی و پیام آن نیز فرهنگی است و انتظار می رود که سرانه مطالعه بیش از این باشد.



رشد ساخت کتابخانه‌های عمومی در قم



وی توجه به کتاب و کتابخانه های عمومی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: ساخت کتابخانه های عمومی در استان قم در حال رشد است و درساخت تمام مجتمع های فرهنگی، کتابخانه عمومی نیز دیده می شود.



دبیر انجمن کتابخانه های عمومی استان قم ادامه داد: ساخت کتابخانه مرکزی در سفر مقام معظم رهبری به تصویب رسید که در زمین بسیار خوبی در منطقه محروم درنظر گرفته شده است.



اسماعیلی طبا بیان داشت: در حوزه کتاب و کتابخوانی وفاق بسیار خوبی بین مسئولان استان وجود دارد که امید است به تحقق برنامه های کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه کمک کند.

