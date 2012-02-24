خط و نشان شیخ قطری برای اسد/ توصیه به اجرای نسخه یمن درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های ماهواره ای خارجی، کنفرانس ضد سوری موسوم به دوستان سوریه که البته امروز نام مردم هم به آن اضافه شده است، در سایه مخالفتهای مردم تونس آغاز به کار کرده است.



المنصف المرزوقی رئیس جمهور موقت تونس در اظهاراتی علیه سوریه اعلام کرد : خواستار حل بحران سوریه بر اساس راه حل بحران یمن با میانجیگری روسیه با دادن مصونیت به اسد و خانواده اش هستیم.



وی افزود : از مخالفان سوری می خواهیم وحدت خود را حفظ کنند و وحدت سوریها را حفظ کنند.



این مقام تونسی ادعا کرد : مخالفان متحد سوری، نماینده قانونی ملت سوریه خواهند بود.



المرزوقی مدعی شد : ما نیاز داریم به سوریه پس از رفتن رژیم دیکتاتوری کمک کنیم و با هرگونه دخالت نظامی در سوریه مخالفیم.



وی با گرفتن ژست طرفداری از مردم سوریه بدون اشاره به تاثیرات مخرب تحریمهای غربی و عربی علیه این کشور گفت : خواهان برگزاری کنفرانس بین المللی برای کمک به اقتصاد سوریه هستیم.



حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر هم دیگر سخنران کنفرانس ضد سوری مدعی شد : پیامی به بشار اسد می دهم آیا خواهان حکومت بر روی این اجساد هستید.



وی نیز با گرفتن ژست طرفداری از مردم سوریه در حالی که رژیم متبوعش در کنار دیگر رژیمهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان به سرکوب مردم بحرین کمک می کنند، ادعا کرد : ملت سوریه منتظر گامهای عملی کنفرانس برای کاهش رنجهایش هستند.



شیخ حمد با بیان اینکه ما مخالفان سوری را به وحدت فرا می خوانیم، مدعی شد : رهبری سوریه باید برای پایان این بحران تصمیم شجاعانه ای بگیرد.



وی ادعا کرد : ما این کنفرانس را پاسخی به خواسته های ملت سوریه می دانیم! آهنگ قتل و ویرانی در سوریه پس از وتوی قطعنامه از سوی روسیه و چین به اوج خود رسیده است .



شیخ حمد با ادعای اینکه بهانه های اصلاح سیاسی که نظام سوریه می تراشد، دور زدن طرح عربی و وقت کشی است، خواستار دخالت آشکار در امور سوریه شد و گفت : خواهان تشکیل نیروهای عربی بین المللی برای نظارت بر حفظ امنیت در سوریه هستیم.



وی با خط و نشان کشیدن برای نظام سوریه اظهار داشت : از نظام سوریه می خواهیم تمام تصمیمات اتحادیه عرب را برای پایان یافتن بحران اجرا کند.



نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب هم مدعی شد هدف از طرح عربی، توقف خشونت و کشتار و نقض حقوق بشر در سوریه بوده است.



العربی همچنین از تلاشهای مجدد رژیمهای عربی برای به تصویب رساندن قطعنامه ای در شورای امنیت برای آنچه توقف کشتار و نقض حقوق بشر خواند، خبر داد.



احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در اظهاراتی تهدیدآمیز علیه سوریه اعلام کرد ترکیه از تمام تلاشهای اتحادیه عرب درخصوص سوریه حمایت می کند.



این در حالی است که العربیه در خبری فوری گزارش داد کنفرانس به اصطلاح دوستان سوریه سه هفته دیگر در استانبول نیز برگزار می شود.

