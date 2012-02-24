روابط عمومی و سایت اداره کل ورزش و جوانان اصفهان برتر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان دومین روز همایش مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور در اصفهان، روابط عمومیها و سایتهای برتر ادارات کل معرفی شدند.
در این همایش که به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد، برترین روابط عمومیها و سایتهای برگزیده به تفکیک 6 ماه اول و دوم سال 1390 معرفی و از برگزیدگان با اهدای لوح سپاس و جوایز، تقدیر شد.
براین اساس طبق ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان استانها، در 6 ماهه اول سال؛ استانهای مازندران، زنجان، یزد، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و گلستان عنوان روابط عمومی برتر و استانهای البرز، بوشهر و خوزستان عنوان سایت برتر را به خود اختصاص دادند.
برهمین اساس در 6 ماهه دوم سال نیز استانهای خراسان شمالی، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان و همدان در بخش روابط عمومیها و استانهای آذربایجان شرقی، تهران و قزوین در قسمت سایت های برگزیده، عناوین برتر را کسب کردند. ضمن اینکه روابط عمومی اداره کل استان اصفهان در هر دو بخش روابط عمومی و سایت، موفق به کسب عنوان برتر شد.
گفتنی است این همایش دو روزه با حضور محمدحسین انصاریفرد؛ مدیر کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، رشید خدابخش مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان، مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان استانهای سراسر کشور در سرای ورزشکاران شهر اصفهان برگزار شد.
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