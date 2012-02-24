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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۹

عباسی:

پیش بینی سفر 35 میلیون مسافر به گلستان

پیش بینی سفر 35 میلیون مسافر به گلستان

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی گلستان از پیش بینی سفر 35 میلیون مسافر در سال 91 به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی عصر جمعه در دیدار با نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: پیش بینی حضور این تعداد مسافر ما را در ارائه خدمات به مسافران مستحکم تر خواهد کرد.

وی اظهار داشت: با وجود امکانات مطلوب برای مسافرات به 13 هزار تخت در پنج سال آینده در استان نیاز داریم.

وی عنوان کرد: از 29 مجتمع خدماتی بهداشتی استان سه باب در علی آبادکتول افتتاح شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: ساماندهی کارتن بدستان، توسعه گردشگری معنوی و مذهبی، مدرسه، عمادیه کریم ایشان، خالد نبی و طواق بندان از برنامه های این سازمان است.

کد مطلب 1542491

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