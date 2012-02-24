پیش بینی سفر 35 میلیون مسافر به گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی عصر جمعه در دیدار با نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: پیش بینی حضور این تعداد مسافر ما را در ارائه خدمات به مسافران مستحکم تر خواهد کرد.

وی اظهار داشت: با وجود امکانات مطلوب برای مسافرات به 13 هزار تخت در پنج سال آینده در استان نیاز داریم.

وی عنوان کرد: از 29 مجتمع خدماتی بهداشتی استان سه باب در علی آبادکتول افتتاح شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: ساماندهی کارتن بدستان، توسعه گردشگری معنوی و مذهبی، مدرسه، عمادیه کریم ایشان، خالد نبی و طواق بندان از برنامه های این سازمان است.