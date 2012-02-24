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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۷

آیت الله شاهرودی:

خدمات صنایع دستی در گلستان افزایش یابد

خدمات صنایع دستی در گلستان افزایش یابد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: خدمات صنایع دستی در مناطق گردشگری استان افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی عصر جمعه در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی استان افزود: باید با یک برنامه مدون به گونه ای شود که صنایع دستی شهرها و استان در همه جای کشور توزیع شود.

وی اظهار داشت: زیارتگاهها، آثار طبیعی و باستانی از جاذبه هایی هستند که اگر به خوبی رسیدگی شوند مسافران زیادی را روانه استان خواهند کرد.

آیت الله شاهرودی بیان داشت: آشنا کردن مسافران که عمدتا زائران امام رضا (ع) هستند با فرهنگ و تمدن استان موجب رشد و توسعه استان می شود.

وی تاکید کرد: در بحث گردشگری از معنویت، حجاب و عفاف و حفظ شرع با تمدن در استان نباید غافل شد.

آیت الله شاهرودی افزود: تلاش می کنیم تا مصوبات میراث فرهنگی در بخش های مختلف محقق شود.

کد مطلب 1542492

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