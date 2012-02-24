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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۲

اخبار انتخابات/

چهره گلستان انتخاباتی شد/ نصب تبلیغات روی در و دیوارها!

چهره گلستان انتخاباتی شد/ نصب تبلیغات روی در و دیوارها!

گرگان - خبرگزاری مهر: دومین روز تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی سپری شد که چهره گلستان به طور کامل تبلیغی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در گلستان 72 نامزد دارد که برای کسب هفت کرسی مجلس رقابت می کنند.

در روز دوم تبلیغات رسمی، تنور تبلیغات در مناطق مختلف استان داغ تر شد و هر نامزد به نوعی به معرفی برنامه هایش پرداخته است.

توزیع پوستر، تراکت، برشور،  برپایی ستاد، سخنرانی در مساجد و برگزاری همایش های مختلف از جمله شیوه هایی است که نامزدهای گلستانی از آن بهره گرفته اند.

نصب پوستر و تراکت در جایگاهها و مکانهای تعیین شده نیز در روز دوم تبلیغات در استان گلستان بییشتر به چشم می خورد.

علاوه بر به کارگیری شیوه های ارائه شده، شاهد نصب پوستر بر روی در و دیوارهای خیابانهای مختلف استان گلستان هستیم که چهره های نازیبایی را ایجاد کرده است.

پخش برشور در سطح پیاده روها و خیابانها نیز از دیگر مظاهر تبلیغاتی است که کار را برای خدمه های شهرداریهای استان سخت کرده است.

راه اندازی کاروانهایی خودرویی که عکس نامزد مورد علاقه بر روی آنها نصب شده، از دیگر شیوه هاست.

گلستان شش حوزه انتخابیه دارد.

کد مطلب 1542495

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