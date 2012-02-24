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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۸

قاسمی:

بودجه 600 میلیاردی شهرداری آمل در مراحل تصویب است

بودجه 600 میلیاردی شهرداری آمل در مراحل تصویب است

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر آمل از مراحل پایانی تصویب بودجه حدود 600 میلیارد ریالی پیشنهادی شهرداری در سال آینده توسط اعضای این شورا خبر داد.

علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار رسیدگی بودجه سال 91 شهرداری آمل و سازمانهای وابسته شهرداری تا قبل از پایان سال به پایان و تصویب نهایی خواهد شد.

وی افزود: با برگزاری جلسات فوق العاده اعضای شورا در روزهای آینده کار پایانی تصویب بودجه سال 91 شهرداری شدت خواهد یافت.

قاسمی ادامه داد: تاکنون بیش از 10 جلسه با حضور کارشناسان و مدیران عامل سازمانهای وابسته شهرداری آمل برای تعیین بودجه سال آینده سازمانها برگزار و جلسات با سازمانهای دیگر نیز در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل تصریح کرد: بودجه سال 91 شهرداری آمل و سازمانهای وابسته به آن نسبت به بودجه سال 90 که حدود 540 میلیارد ریال بوده افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

قاسمی اضافه کرد: بودجه پیشنهادی شهرداری در دبیرخانه به ثبت رسیده و به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده شده است.

وی نکات قابل توجه در بودجه سال 91 شهرداری آمل را اهمیت دادن به طرحهای عمرانی که در سال آینده ادامه خواهد داشت، دانست و تصریح کرد: شهرداری قصد دارد این پروژه‌ها را در سال جدید به اتمام برساند.

قاسمی گفت: در بودجه سال 91 شهرداری آمل، بودجه های عمرانی از افزایش حدود 62 درصدی برخوردار خواهد شد این مهم نشان از توجه جدی شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل به تکمیل طرح های مهم شهری دارد.

وی ابرازامیدواری کرد: با تصویب و تنظیم بودجه شهرداری، بتوان پروژه‌های مهم این شهر را به اتمام رساند تا مردم فهیم این شهر شاهد پیشرفت همه جانبه شهر باشند.

کد مطلب 1542497

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