بودجه 600 میلیاردی شهرداری آمل در مراحل تصویب است

علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار رسیدگی بودجه سال 91 شهرداری آمل و سازمانهای وابسته شهرداری تا قبل از پایان سال به پایان و تصویب نهایی خواهد شد.



وی افزود: با برگزاری جلسات فوق العاده اعضای شورا در روزهای آینده کار پایانی تصویب بودجه سال 91 شهرداری شدت خواهد یافت.

قاسمی ادامه داد: تاکنون بیش از 10 جلسه با حضور کارشناسان و مدیران عامل سازمانهای وابسته شهرداری آمل برای تعیین بودجه سال آینده سازمانها برگزار و جلسات با سازمانهای دیگر نیز در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.



رئیس شورای اسلامی شهر آمل تصریح کرد: بودجه سال 91 شهرداری آمل و سازمانهای وابسته به آن نسبت به بودجه سال 90 که حدود 540 میلیارد ریال بوده افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.



قاسمی اضافه کرد: بودجه پیشنهادی شهرداری در دبیرخانه به ثبت رسیده و به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده شده است.



وی نکات قابل توجه در بودجه سال 91 شهرداری آمل را اهمیت دادن به طرحهای عمرانی که در سال آینده ادامه خواهد داشت، دانست و تصریح کرد: شهرداری قصد دارد این پروژه‌ها را در سال جدید به اتمام برساند.



قاسمی گفت: در بودجه سال 91 شهرداری آمل، بودجه های عمرانی از افزایش حدود 62 درصدی برخوردار خواهد شد این مهم نشان از توجه جدی شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل به تکمیل طرح های مهم شهری دارد.



وی ابرازامیدواری کرد: با تصویب و تنظیم بودجه شهرداری، بتوان پروژه‌های مهم این شهر را به اتمام رساند تا مردم فهیم این شهر شاهد پیشرفت همه جانبه شهر باشند.