تبلیغات خانه به خانه کاندیداها نشان از سلامت انتخابات دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رهنما با بیان اینکه جمهوری اسلامی در زمینه برگزاری انتخابات تجربه بسیار خوبی دارد، عنوان کرد: هر بار که انتخابات برگزار شده است، مردم با سلایق سیاسی مختلف در انتخابات شرکت کرده و به کاندیدای مورد نظر خود رای داده اند.

رهنما اظهار داشت: امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد و عوامل اجرایی شعب اخذ رای از دستگاه‌های مختلف هستند.

وی افزود: بیش از 15 نفر در هر شعبه اخذ رای کار رای‌گیری را انجام می‌دهند و 5 دستگاه مختلف این افراد را معرفی می‌کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بیان داشت: مردم بهترین ناظر هستند زیرا در روز انتخابات تمام حرکات عوامل اجرایی شعب از سوی مردم زیر نظر است.

وی گفت: دشمن سعی می‌کند با شبهه تقلب، شیرینی جمهوریت نظام را در کام مردم تلخ کرده و مردم را مایوس کند.

رئیس ستاد انتخابات استان تصریح کرد: مردم شریف استان همانند سایر هموطنان با عشق و علاقه پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند که این نشان از اعتقاد قلبی آن‌ها به نظام جمهوری اسلامی دارد.