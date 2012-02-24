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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۳

رهنما:

تبلیغات خانه به خانه کاندیداها نشان از سلامت انتخابات دارد

تبلیغات خانه به خانه کاندیداها نشان از سلامت انتخابات دارد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: کاندیداها به خانه‌های مردم می‌روند و از مردم می‌خواهند که به آن‌ها رای بدهند این حضور پرشور کاندیداها و تبلیغات آن‌ها مهر تاییدی بر سلامت انتخابات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رهنما با بیان اینکه جمهوری اسلامی در زمینه برگزاری انتخابات تجربه بسیار خوبی دارد، عنوان کرد: هر بار که انتخابات برگزار شده است، مردم با سلایق سیاسی مختلف در انتخابات شرکت کرده و به کاندیدای مورد نظر خود رای داده اند.

رهنما اظهار داشت: امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد و عوامل اجرایی شعب اخذ رای از دستگاه‌های مختلف هستند.

وی افزود: بیش از 15 نفر در هر شعبه اخذ رای کار رای‌گیری را انجام می‌دهند و 5 دستگاه مختلف این افراد را معرفی می‌کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بیان داشت: مردم بهترین ناظر هستند زیرا در روز انتخابات تمام حرکات عوامل اجرایی شعب از سوی مردم زیر نظر است.

وی گفت: دشمن سعی می‌کند با شبهه تقلب، شیرینی جمهوریت نظام را در کام مردم تلخ کرده و مردم را مایوس کند.

رئیس ستاد انتخابات استان تصریح کرد: مردم شریف استان همانند سایر هموطنان با عشق و علاقه پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند که این نشان از اعتقاد قلبی آن‌ها به نظام جمهوری اسلامی دارد.

کد مطلب 1542499

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