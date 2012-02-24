برنامه ریزی برای جوانان بیش از هر زمانی حساس است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا عصر جمعه در جمع جامعه ورزش استان افزود: دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی با تیرهای نامرئی فساد، جوانان را هدف قرار داده اند.

وی تاکید کرد: جامعه ورزش با داشتن بیشترین مخاطب آن هم از قشر جوان موقعیت بسیار حساس و مهم دارد.

پاشا در ادامه گفت: پرداختن به مسائل معنوی، مذهبی و دینی از اولویتهای ورزش بوده و باید همپای پرداختن به بعد جسمانی جوانان باید به بعد معنوی و اخلاقی هم توجه کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یکی دیگر از مسائل حساس کشور را در این همایش مسئله انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نام برد.

وی تصریح کرد: حضور در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و ... به ویژه انتخابات نشان از درک درست و صحیح مردم از مسائل، روحیه ولایت مداری، پایبندی به آرمانهای بلند بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) دارد.

وی افزود: بنابراین همه مسئولیم که برنامه ریزی کنیم تا جامعه ورزش و جوانان، قهرمانان، پیشکسوتان، داوران، مربیان، ورزشکاران و همکاران حضوری پرشور، موثر و حداکثری در انتخابات 12 اسفند داشته باشند و با خلق حماسه بزرگ دیگر، روح امام راحل (ره) و شهداء را شاد کرده و دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی را نا امید کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان در این همایش برنامه ریزی و عمل به آن را مهم عنوان کرد و اظهار داشت با درایت، آینده نگری در امور می توان از موازی کاری، هزینه های اضافی را حذف کرده و با کمترین هزینه به اهداف بلند رسید.

وی تاکید کرد: در نیل به این هدف بلند باید از تمام توان خود استفاده کرد و به دور از مسائل حاشیه ای از تجارب پیشکسوتان، افراد با تجربه، حمایت بخش خصوصی ، بهره مندی از انرژی شادابی و خلاقیت جوانان به اهداف خود برسیم.

پاشا اظهار امیدواری کرد: با اتکا به خداوند منان و همت غیرت و تلاش و حمایت همه جانبه مسئولان ان شاء الله در آینده ای نزدیک شاهد رشد و ارتقاء ورزش کشور و استان و افتخار آفرینی قهرمانان در عرصه های جهانی باشیم.