هیئت تجاری اعزامی قزوین به پکن عازم ایران شد

به گزاترش خبرنگار اعزامی مهر به شانگهای هیئت تجاری اعزامی از سوی اتاق بازرگانی قزوین پس از یک هفته حضور در شهرهای پکن و شانگهای و امضاء تفاهم نامه و عقد چند قرارداد برای صادرات کالا و توافق برای توسعه روابط تجاری روز جمعه به میهن اسلامی بازگشت.

هیئت تجاری و بازاریابی استان قزوین متشکل از 31 تن از تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان کالا و مدیران بخش دولتی استان به سرپرستی مجید نادری که 26 بهمن ماه به پکن سفر کرده بود پس از توافق برای ایجاد میز چین در قزوین و تشکیل بیش از 30 جلسه تخصصی با تجار پکن و شانگهای در زمینه واردات ماشین آلات تولیدی، ساخت پتروشیمی، نیروگاه 500 مگاواتی، احداث مترو و سرمایه گذاری مشترک به کشور بازگشت.

جلسه با سفیر ایران در پکن و سرپرست سرکنسول گری ایران در شانگهای، نشست با اتحادیه بازرگانی چین، جلسه با اعضای اتاق بازرگانی و ماشین آلات و تجهیزات الکترونیک، دیدار از شهر ممنوعه، میدان بزرگ تیان آن من، مراکز تولید مروارید صنعتی و یشم، چایخانه سنتی، مرکز طب سنتی، چند واحد تولیدی صنعتی، تولید گیاهان دارویی، اتحادیه صنایع کوچک و متوسط، دیدار با چند تاجر موفق ایرانی مقیم چین، رئیس کمیسیون تجارت دولت محلی شانگهای و مدیران آژانس های گردشگری شانگهای، امضای تفاهم نامه با استان نین شیا، جلسه با رئیس شورای ارتقاء تجارت بین المللی استان آنخویی و بازدید از مرکز توسعه شهری شانگهای از دیگر برنامه های سفر هیئت تجاری استان قزوین به شهرهای پکن و شانگهای بود.

هیئت تجاری اعزامی از سوی اتاق بازرگانی قزوین متشکل از 31 تن از تجار، بازرگانان، فعالان اقتصادی، مدیران بخشهای دولتی از جمله حسن جمشیدی ها سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت، علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی قزوین، عبدالقهار ناصحی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، مسعود نصرتی شهردار قزوین، سعید آگشته شهردار الوند، اکبر امامی مدیرعامل شرکت شهر صنعتی البرز، معصوم زاده عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قزوین به سرپرستی مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین بودند.

در چند سال اخیر این هیئت به دلیل عملکرد اجرایی، هماهنگی در برگزاری جلسات، تعدد برنامه های کاربردی و دست یابی به اهداف تعیین شده از جمله عقد قرارداد صادرات و واردات کالا و امضای تفاهم نامه از موفق ترین هیئت های اعزامی استان به خارج از کشور بوده است.