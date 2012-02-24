اختلاف در کنفرانس ضد سوری / فیصل به نشانه اعتراض از سالن خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شکاف و دودستگی در میان شرکت کنندگان در کنفرانس ضد سوری موسوم به دوستان سوریه با خروج هیئت سعودی از سالن جلسه نمایان شد.



العربیه گزارش داد : هیئت سعودی در اعتراض به ناکارامدی اجلاس ضد سوری تونس از سالن خارج شد.



وزیر امور خارجه عربستان گفته است تکیه بر کمکهای انسانی برای سوریها، کافی نیست.



وی مدعی شد : به حمایت از ملت شریف سوریه به شکل سریع و فعال و موثر نیاز داریم!



فیصل انتظار داشته است در کنفرانس ضد سوری تونس، رسما دخالت نظامی در سوریه مورد تایید قرار گیرد.

از سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در تلاش برای فریب افکارعمومی از مشارکت آمریکا در ناآرامی های سوریه و حمایت این کشور از گروههای مخالف مسلح و همچنین بی اعتنایی کاخ سفید به سرکوب مردم بحرین و مردم شرق عربستان مدعی شد: اسد بهای سنگینی برای نقض حقوق ملت سوریه پرداخت خواهد کرد.

