ایران در جشنواره فیلم شانگهای شرکت می کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شانگهای، هیئت اعزامی از سوی اتاق بازرگانی قزوین به چین با مهرداد رخشنده رایزن فرهنگی ایران در شانگهای دیدار و گفتگو کردند.

در حاشیه این دیدار مهرداد رخشنده در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر اظهارداشت: با توجه به مشترکات فرهنگی می توان تعامل و رفت و آمدهای فرهنگی بین قزوین پایتخت خوشنویسی ایران و شانگهای را بیشتر کرد تا زمینه عرضه آثار هنرمندان استان هم در خارج از کشور فراهم شود.

وی افزود: با تامین تسهیلات لازم برای اعزام یک گروه از خوشنویسان قزوین برای برپایی نمایشگاه خط و خوشنویسی در شانگهای اقدام خواهیم کرد.

رشوند اظهارداشت: متاسفانه شناخت مردم چین از فرهنگ و آداب و رسوم مردم ما بسیار کم است و جا د ارد در این زمینه فعالیت های منسابی صورت گیرد که در این راستا آماده تعامل دوسویه با شانگهای هستیم و می توانیم برای اجرای موسیقی سنتی و سایر مراودات فرهنگی بستر سازی کنیم.

رایزن فرهنگی ایران در شانگهای تصریح کرد: با استعدادهایی که ایران دارد و رفتار های چینی ها می توان از این فرصت فرهنگی استفاده کرد و با اعزام خوشنویسان قزوین به شانگهای بخشی از هنر این استان را به مردم چین و سایر گردشگران که در این کشور حضور پیدا می کنند فراهم کرد.

وی افزود: در حال حاضر با ارتباط منطقی با دانشگاهها و مراکز فرهنگی شانگهای تفاهم نامه ای بین کتابخانه ملی ایران و کتابخانه شانگهای و نیز صداوسیمای ایران با تلویزیون CCTV برای تبادل فرهنگی و کتاب منعقد شده که می تواند به انتقال تجربیات و اطلاعات استانهای قزوین و شانگهای کمک کند.

ورزش باستانی در شانگهای راه اندازی می شود

این مسئول فرهنگی خارج از کشور به ترویج فرهنگی غنی اسلامی در بین مردم چین اشاره کرد و یادآور شد: با برنامه ریزی انجام شده درصددیم تا ورزش باستانی را در شانگهای فعال کنیم که یک گروه حرفه ای در این زمینه شناسایی شده و به زودی با سفر به شانگهای چند برنامه اجرا خواهد کرد.

رشوند اظهارداشت: برنامه های متنوع پیش بینی شده در بخش فرهنگی کنسولگری برای همه سنین و گروههای جامعه بزرگ چین به ویژه مسلمانان اجرا خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 80 هزار نفر از مسلمانان در شانگهای شناسایی شده اند که در هفت مسجد فعالیت می کنند و در این میان انجمن مسلمانان این استان هم با کمک 30 نفر از بزرگان شانگهای اداره می شود که برای سال 91 اولویت های کاری را مشخص کرده ایم تا ارتباط بیشتری با این مسلمانان داشته باشیم.

رایزن فرهنگی ایران در شانگهای یادآور شد: نشست های تخصصی با عنوان ایران امروز برای آشنایی بیشتر مردم چین از دیگر برنامه های سال آینده در بخش فرهنگی کنسول گری است.

وی بیان کرد: با برپایی نمایشگاههای تخصصی، اکران فیلم های معنا گرا، تلاش خواهیم کرد تا حضور خود را در این کشور بیشتر نشان دهیم و با رقبای جدی فرهنگی خود در این کشور مانند آمریکا، فرانسه، ایتالیا، آلمان که در شانگهای بسیار فعال حاضر شده اند باید بتوانیم رقابت سختی را در بخش فرهنگی تجربه کنیم.

رشوند اظهارداشت: بزودی با خواهر خواندگی شانگهای و یکی از شهرهای مهم کشورمان تعامل فرهنگی دو استان مهم در ایران و چین محقق می شود که این کار به نفع مردم دو کشور و توسعه فعالیت های فرهنگی خواهد شد.

این مسئول گفت: اگر استان ها از محل بودجه فرهنگی اعتباراتی را برای توسعه مناسبات فرهنگی اختصاص دهند کنسول گری این آمادگی را دارد که زمینه حضور هنرمندان استانها را برای اجرای برنامه های فرهنگی در شانگهای با تامین بخشی از هزینه ها شامل اقامت و اجرای برنامه را فراهم کند.

رشوند اظهار داشت: در 20 آوریل نمایشگاه فرهنگی در شانگهای برپا خواهد شد که آمادگی داریم تا زمینه حضور یک گروه از خوشنویسان استان قزوین را برای شرکت در این نمایشگاه فراهم کنیم.

وی گفت: این نمایشگاه به مدت یک هفته در شانگهای برپا خواهد شد و خوشنویسان و تذهیب کاران می توانند در این صحنه فرهنگی حضور فعالی داشته باشند.