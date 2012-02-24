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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۵۳

باتظاهرات مقابل سفارت آمریکا؛

مسلمانان مالزی نیز خشم خود را از اهانت به قرآن ابراز داشتند

مسلمانان مالزی نیز خشم خود را از اهانت به قرآن ابراز داشتند

مسلمانان مالزی در اعتراض به اقدام بی شرمانه نظامیان آمریکایی در سوزاندن قرآن کریم در افغانستان تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، با وجود بارش باران مردم مالزی پس از برپایی نماز جمعه در اعتراض به اقدام بی شرمانه نظامیان آمریکایی در سوزاندن قرآن کریم در افغانستان و جریحه دار کردن احساسات مسلمانان، از یک مسجد به سمت سفارت آمریکا در کوآلالامپور راهپیمایی کردند.

معترضین اعلام کردند: آمریکایی ها برادران مسلمان ما رو نکشتند بلکه به مذهب و مقدسات ما توهین کردند و این موضوع قابل تحمل نیست.

به گفته یک مقام دولتی افغان، نظامیان آمریکایی در یک پایگاه نظامی اقدام به سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان افغان کرده اند که در میان آنها قرآن نیز وجود داشته است.
 

کد مطلب 1542511

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