استان مرکزی به رنگ تبلیغات/ انتخابات؛ با طعم کاغذ و سیریش

به گزارش خبرنگار مهر، نمای بصری شهرهای استان مرکزی با آغاز مهلت قانونی تبلیغات نمایندگی مجلس شورای اسلامی تغییر کرد و حالا سلام صبح بخیر و محاوره های مردم رنگ انتخابات به خود گرفته تا هفت روز سرنوشت سازی که به 12 اسفند می رسد واخبار رسیده از شهرهای استان حاکی از آغاز جدی انتخابات و تکاپوی داوطلبان، هواداران و مردم است.

استان مرکزی دارای 12 شهرستان و بیش از یک هزار روستا است که به شش حوزه انتخاباتی تقسیم می شود که شامل، حوزه انتخابیه اراک کمیجان و خنداب، ساوه و زرندیه، خمین، شازند، تفرش آشتیان و فراهان، و حوزه انتخابیه محلات و دلیجان است.

مردم استان مرکزی باید از میان داوطلبان تایید صلاحیت شده هفت نفر را به مجلس بفرستند، حوزه انتخابیه اراک کمیجان و خنداب دارای دو نماینده و مابقی حوزه ها هر کدام یک نماینده خواهند داشت.

اراک، بوی تبلیغات کاغذی و چسب

اراک باید دو نماینده به مجلس بفرستد، که اکنون 21 داوطلب در تلاش و تکاپو برای تصاحب این دو کرسی هستند.با وجود توسعه تبلیغات و رشد اشکال آن، داوطلبان در اراک همچنان چشم به تبلیغات سنتی دارند و از نیمه شب چهارم اسفند بوی کاغذ و سیریش در کوچه های اراک به مشام می رسد.

ارسال پیامک هم مدتهاست که به یاری داوطلبان شتافته و اکنون استفاده از آن بیشتر شده است. نصب بنر در محل ستاد و توزیع برنامه ها و بروشورهای از دیگر فعالیت های تبلیغاتی است که نامزدها از آن استقبال کردند.

به گفته رئیس کمیه تبلیغات ستاد انتخابات درچهار میدان اصلی شهر اراک از جمله، میدان شهدا، شورا و ولی عصر با ایجاد دیواری کاذب این فرصت یه داوطلبان داده شده که در این مکان ها تبلیغات کنند و این به جز تشکیل ستادهای تبلیغاتی است.

کیوان گودرزی همچنین گفت: داوطلبان اراک وسایر شهرهای استان می توانند ستادهای خواهران وبرادران تشکیل داده و بر اساس قانون تبلیغ کنند.

ایجاد 13 ایستگاه عرضه محصولات تبلیغی نامزدها

در حالی که نماینده کنونی ساوه و زرندیه در مجلس جزو نامزدهای مطرح این حوزه انتخابیه در انتخاب نهم بود و نامزدهای دیگر خود را آماده هماورد با حجت السلام حسین اسلامی می کردند، به ناگاه او دارفانی را وداع گفت و اکنون میدان دست 13 نامزد انتخاباتی این حوزه افتاده است.

شهردار ساوه در این زمینه، از ایجاد 13 ایستگاه عرضه محصولات تبلیغاتی نامزدهای این شهرستان خبر داد و گفت: این ایستگاه ها در خیابان های شهر ایجاد شده است و افراد می توانند در این مکان ها به توزیع محصولات تبلیغاتی نظیر پوستر و زندگینامه بپردازند.

داود فرداد با اشاره به اینکه نصب پوستر و آگهی بر روی دیوارهای سطح شهر ممنوع است، اظهار داشت: علت این ممنوعیت توجه به زیبایی شهر و رعایت حقوق شهروندی است.

وی گفت: در صورت نصب هر گونه آگهی و پوستر بر روی دیوارهای شهر از سوی فرد یا طرفداران کاندیداها برخورد قانونی صورت می گیرد.

تلاش 7 داوطلب خمین برای یک کرسی

خمین شهر امام(ره) و زادگاه ایشان نیز نمونه ای از شهرهایی است که داوطلبان نمایندگی آن در تلاش برای کسب رضایت و جلب نظر مردم برای نشستن بر یک کرسی نمایندگی این شهر در مجلس هستند.

نامزدها با توزیع بسته های تبلیغاتی، زندگی نامه و تراکت های تبلیغاتی سعی در شناساندن خود به مردم دارند.

هواردان نامزدها در معابر شلوغ شهر تبلیغات نامزد مد نظر خود را بین مردم توزیع می کنند.

برخی داوطلبان نیز تبلیغات خود را درمیادین اعلام شده نصب کردند و با ظاهر شدن در انظار و در ستادهای تبلیغاتی خود را به مردم معرفی می کنند.

اخبار تبلیغات درتفرش، آشتیان، فراهان، شازند، محلات و دلیجان

اخبار شهرستان های تفرش، آشتیان، فراهان، شازند، محلات و دلیجان حاکی از انتخاباتی شدن این شهرها به واسطه مهلت قانونی تبلیغات است.اکنون مردم این شهرها از هر کوچه و خیابان که می گذرند با عکس و بروشورهای تبلیغاتی 46 نامزد انتخاباتی روبرو می شوند و با خود می اندیشند به چه کسی رای دهند.

خبرها حاکی از تلاش نامزدها برای خوب نشان دادن خود در بین مردم است، تلاشی که ممکن است به انتخاب آنها در پای صندوق های رای منجر می شود.

مساجد همواره محل و مامن برنامه ریزی و حکومت داری در صدر اسلام بوده است و اکنون محل پرورش دلها و ذهن های سالم و مومن است.سالهاست که مساجد به مامن و پناهگاهی برای نامزدها تبدیل شده است و بخشی از تبلیغات خود را به مساجد سوق می دهند.آنان برای جلب نظر مردم و آرای آنها به صفوف نماز نمازگزاران رفته و از خود و برنامه هایشان سخن می گویند. نامزدها توجه کنند... هر فعالیتی چارچوبی دارد و انتخابات که به عنوان فصل سرنوشت ساز از آن یاد می شود، نیز دارای چارچوب و قوانینی است که داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی باید آن را رعایت کنند. رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی در این باره گفت: نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنان باید اخلاق مداری را سرلوحه برنامه های تبلیغی خود قرار داده و به جای تخریب دیگران برای معرفی خود در قالب بروشور و سایر اقلام و شیوه های تبلیغی مطابق با قانون بهره بگیرند. ابوالقاسم نصراللهی افزود: براساس قانون انتخابات اندازه تراکت تبلیغی نامزدها نباید از 15در 20 تجاوز کند و آنان باید از طرح مباحث غیرواقعی و وعده های غیرعملی بپرهیزند.

وی گفت: چاپ و توزیع جزوه، زندگینامه، بروشور و کارت و استفاده از عکس در اقلام تبلیغی نامزدها برابر قانون انتخابات بلامانع است و نامزدها باید با معرفی شفاف و برنامه های کارآمد، بستر انتخاباب آگاهانه مردم را مهیا کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی برپایی سخنرانی، پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان در محیط های غیر دولتی، استفاده از ظرفیت رسانه های مکتوب و جراید بخش خصوصی با در نظر گرفتن مفاد 57 و 59 قانون انتخابات را مجاز دانست.

نصب اقلام تبلیغاتی بر در و دیوار، ممنوع

بالاخره بعد از سالها بدچهره شدن در و دیوار شهرها و روستاها به دلیل نصب تبلیغات انتخاباتی، قانون ممنوعیت این کار مصوب شد و اکنون نامزدها حق ندارند اقلام تبلیغی خود را بر دیوار منازل و اماکن عمومی خصوصی و دولتی نصب کنند.

به گفته نصرالهی داوطلبان تنها مجازند که آثار تبلیغاتی خود را در مکان هایی که از سوی شهرداری یا دهیاری ها تدارک شده، الصاق کنند.

وی نصب هرگونه پلاکارد، پوستر و بنر و دیوار نویسی، راه اندازی کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط های سخنرانی، اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها ، دایر کردن بیش از یک ستاد تبلیغات انتخاباتی در مراکز بخش ها ، شهرها و شهرستانها و درج اعلام حمایت مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه در آثار تبلیغاتی مجاز ، بدون وجود مستند مکتوب نزد نامزد را از موارد تخلف تبلیغی اعلام کرد.

وبالاخره تلاش 87 نفر برای هفت کرسی نمایندگی

این روزها 87 داوطلب نمایندگی شش حوزه انتخابیه استان مرکزی تلاش می کنند با تبلیغ در مهلت قانونی تا پایان روز 11 اسفند هفت کرسی نمایندگی استان را تصاحب کنند.

درحال حاضر 21 نامزد در حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب ، 15 نفر در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان، هفت نامزد در حوزه انتخابیه خمین ، 13 نفر در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه ، 14نامزد در حوزه انتخابیه شازند و 17نامزد در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان با هم رقابت می کنند.

در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان مرکزی بیش از یک میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند و برای آنها 864 شعبه اخذ رای پیش بینی شده است که 438 شعبه ثابت و سیار آن در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی مستقر خواهند شد.