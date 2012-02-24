"فرانسوا اولاند" سارکوزی را در انتخابات فرانسه شکست می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که تلاش "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه برای جلب حمایت مردمی بی فایده و "فرانسوا اولاند" همچنان پیشتاز است.

دو ماه پیش از برگزاری اولین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، نظرسنجی موسسه "سی اس ای" نشان داد که اولاند در انتخابات روز 22 آوریل 28 درصد آرا را به خود اختصاص می دهد و سارکوزی 27 درصد یعنی یک درصد کمتر از اولاند در انتخابات کسب خواهد کرد.

آمار اقتصادی فاجعه بار در فرانسه در حالی که این کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد برای سارکوزی بد بوده و به گونه ای برابر با شکست وی است. سارکوزی در سال 2007 به انتخاب کنندگان خود وعده رشد اقتصادی بیشتر و بهبود اوضاع اشتغال را داده بود.

اینکه حالا در پایان اولین دوره ریاست جمهوری وی حدود یک میلیون فرانسوی بیکار دیگر در این کشور به وجود آمده است شرایط خوبی برای جبهه رقیب و مخالف وی به وجود آورده است. سوسیالیستهای فرانسوی در چنین شرایطی برنامه های ایجاد شغلهای جدید را وعده می دهند. به این ترتیب مبارزات انتخاباتی در این کشور حول محور اقتصادی می چرخد.