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۱۴ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۰۹

باهدف بررسي مقدمات نشست سران دو كشور در آينده نزديك ؛

وزراي امورخارجه آمريكا و روسيه شنبه آينده در آنكارا ملاقات مي كنند

" كاندوليزا رايس" وزير امور خارجه آمريكا و " سرگئي لاوروف" وزير امور خارجه روسيه شنبه در آنكارا بررسي نهايي آمادگي براي نشست آمريكا -روسيه كه در اواخر اين ماه در براتيسلاوا برگزار خواهد شد را بررسي مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزارت امور خارجه روسيه با انتشار بيانيه اي  ضمن اعلام خبر ملاقات روز شنبه وزراي امور خارجه آمريكا و روسيه در آنكارا افزود كه اين ديدار اولين ملاقات كاندوليزا رايس و سرگئي لاوروف از زمان معرفي رايس توسط رئيس جمهوري آمريكا براي جانشيني كالين پاول و گرفتن رأي اعتماد از نماينگان كنگره خواهد بود.

مذاكرات رايس و لاوروف پيرامون دستور كار در روابط جاري آمريكا- روسيه و به منظور آمادگي براي ملاقات روساي جمهور دو كشور كه براي 14 فوريه در پايتخت اسلواكي تدارك ديده شده است، خواهد بود.

به گزارش كاخ كرملين روزگذشته جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا و ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه در يك گفتگوي تلفني يرامون ملاقات آتي خود در براتيسلاوا گفتگو كردند.

بوش و پوتين در اين گفتگو همچنين در مورد انتخابات هفته گذشته عراق بحث و گفتگو كردند اما دفتررئيس جمهوري روسيه جزئيات بيشتري را در مورد اين مكالمه تلفني منتشر نكرد. 

کد مطلب 154252

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