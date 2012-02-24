ژاپن 42 فروند جنگنده اف 35 از آمریکا می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که مقامات این کشور هم اکنون در حال گفتگو برای فروش 42 جنگنده اف 35 به ژاپن هستند.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: متعهد به همکاری با همپیمان ژاپنی برای تقویت نیروی هوایی این کشور به منظور مقابله با چالشهای قرن بیست و یکم هستیم و پیش بینی می شود که این جنگنده ها در سال مالی 2016 برای جایگزینی فانتوم های اف 4 تحویل ژاپن داده شود.

وزارت دفاع ژاپن در همین حال اعلام کرد هزینه کلی خرید این جنگنده از مرز 1.6 تریلیون ین معادل 20.8 میلیارد دلار در طی 20 سال آینده می گذرد.