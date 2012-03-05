انتهای "غار شاهپور" به غار دیگری می رسد/ ضعف سیاستگذاریها مانع بازدید

به گزارش خبرنگار مهر، غارها به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی شناخته می شوند که می تواند سهم بزرگی را در طبیعت گردی به خود اختصاص دهند.

برخی غارها نه تنها از مناظر طبیعی چشم نوازی برخوردارند بلکه جذابیت آنها با میراث فرهنگی نیز گره خورده و از دو جنبه تاریخی و طبیعی جایگاه ویژه ای را کسب کرده اند.

یکی از این غارها، غار شاهپور در شهرستان کازرون فارس است که نه تنها از جذابیت طبیعی برخوردار است بلکه وجود مجسمه تاریخی شاهپور عنصر تاریخی نیز برای آن رقم زده است.

اما شرایطی که این غار دارد در حالیکه نسبت به گذشته بهتر شده اما هنوز چندان مناسب نیست و با سیاستگذاریهای بهتر می توان عرصه را برای طبیعت گردان و سایر گردشگران مهیا کرد.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: براساس آمارهای موجود، غار شاهپور به واسطه وجود مجسمه بزرگ شاهپور، برجسته ترین غار گردشگرپذیر استان فارس به حساب می آید اما متأسفانه به هراندازه این غار بزرگ و دیدنی است امکانات و زیرساختهای گردشگری مرتبط با آن محدود و کم است.

محسن عباسپور ادامه داد: تا آنجا که می توان اذعان کرد عمده گردشگرانی که از این غار تاریخی طبیعی دیدن می کنند، بیشتر به واسطه علاقه شخصی به این غار می آیند و اگر تنها می خواستند به امکانات گردشگری آن توجه داشته و آن را ملاک قرار دهند، مطمئنا مکانهای پرشمار دیگری را نسبت به این غار تاریخی ترجیح می دادند.

وی اظهار داشت: با آنکه شاخصهای تاریخی موجود در این غار بسیار حائز اهمیت است اما متأسفانه تاکنون تنها از جنبه تاریخی به غار شاهپور نگریسته شده و سیاستگذاریها و هزینه های صرف شده در آن تنها محدود به این حوزه بوده در صورتیکه این غار بزرگ به لحاظ طبیعی به واسطه خلق تصاویری چشم نواز از غارهای طبیعی، جذابیت فراوانی برای گردشگران این حوزه نیز دارد.

این فعال میراث فرهنگی بیان کرد: در این خصوص شاید ذکر این مسئله کافی باشد که در غار بزرگ شاهپور تنها تا جائیکه نور خورشید وجود داشته باشد می توان جلو رفت و از آن پس با وجود اینکه مسیر غار با صحنه های چشم نواز طبیعی ادامه می یابد اما فقدان امکانات نورپردازی مناسب و گسترده ای که بتواند مسیر بازدید را نمایان کرده و جاذبه ها را بیشتر نمایان سازد وجود ندارد و به همین دلیل بسیاری از گردشگران از موهبت تماشای جاذبه های طبیعی غار باز می مانند.

وی تاکید کرد: شاید برای بسیاری از گردشگران جالب باشد که بدانند انتهای غار شاهپور حداقل در یکی از دهلیزها باز بوده و در نهایت و پس از عبور از کنار سفره های آب زیبای درون غار و مسیرهایی جالب می توانند به غاری دیگر در بالای غار شاهپور دسترسی داشته باشند اما متأسفانه به دلیل فقدان امکانات مناسب، گردشگرانی که مسیر کوهستانی غار را طی می کنند امکان دیدن این مناظر را نمی یابند.

عباسپور گفت: این در حالیست که سازمان میراث فرهنگی می تواند با تکیه به راهنمایان بومی و ایجاد زیرساختهایی مناسب، هم به توسعه اشتغال در این منطقه کمک کند و هم گردشی سودمندتر را برای گردشگران ایجاد کند.

وی ادامه داد: متأسفانه فقدان امکانات در درون غار حتی متوجه جنبه تاریخی آن نیز بوده زیرا به جز مجسمه شاهپور در این غار تاریخی چند اثر دیگر تاریخی از جمله حوضچه های انتهایی غار وجود دارد که در زمان بازدید گردشگران از داخل غار، توضیحی در این ارتباط در اختیار آنها قرار نمی گیرد.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان افزود: فقدان امکانات و زیرساختهای لازم گردشگری در خصوص غارشاهپور در سه بخش روستاهای پایین غار، مسیر حرکت به غار و همچنین در محوطه غار مشهود است در این موارد البته طی سالهای گذشته اقداماتی از سوی سازمان میراث فرهنگی برای بهسازی مسیر دسترسی به غار صورت گرفته اما هم این اقدامات جامع نبوده و هم در روستاهای پایین غار که نقطه ابتدایی صعود قلمداد شده و هم در خود غار شاهپور که مقصد محسوب می شود به هیچ وجه اقدامات درخوری برای ساماندهی و ایجاد زیرساختهای لازم گردشگری صورت نگرفته است.

عباسپور اظهار داشت: به عنوان مثال گروه های مختلفی که برای بازدید از غار شاهپور به این منطقه مراجعه می کنند، اگر شخص سالمندی را به همراه داشته باشند که نتواند مسیر غار را طی کند و ناگزیر به ماندن در ابتدای مسیر باشد به واسطه عدم امکانات مناسب در روستاهای پایین غار ناچار است که چند ساعتی را در اتومبیل خود یا در آفتاب در انتظار بازگشت همراهان بماند.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان با بیان اینکه البته همواره اهالی روستاهای پایین غار شاهپور میزبانان خونگرمی برای این گردشگران بوده اند، تصریح کرد: اما در صنعت گردشگری چنین میزبانیهایی نمی تواند ملاک قرار گیرد.

وی گفت: در این زمینه به نظر می رسد اگر سازمان میراث فرهنگی به درخواستهای مکرر برخی از اهالی همین روستاها برای ایجاد مهمان پذیرهای سنتی و استراحتگاه های مناسب برای گردشگران پاسخ داده و تسهیلات مالی را در اختیار آنها قرار دهد، می توان تا حد زیادی هم به توسعه اشتغال در صنعت گردشگری برای بومیان منطقه امید داشت و هم سایر گردشگران را به بازدید از این غار تشویق کرد.