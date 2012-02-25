داوطلبان تایید صلاحیت شده همچنان رصد می شوند

حجت السلام محمد تقی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه داوطلبان تایید صلاحیت شده شورای نگیهان همچنان رصد می شوند و نباید دچار تخلف شوند افزود: داوطلبان در مقاطع قبل و حین و بعد از رای گیری مورد رصد هستند.

وی گفت: بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده و تا زمان موفقیت در انتخابات و اخذ اعتبارنامه ادامه دارد بنابراین با دقت زیاد قانون انتخابات باید رعایت شود.

عزیزی گفت: همه باید برای حضور گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش کنیم که نقش نامزدهای انتخاباتی در این عرصه کلیدی و اثرگذار است.

