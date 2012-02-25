  1. استانها
  2. مرکزی
۶ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۲

حجت السلام عزیزی:

داوطلبان تایید صلاحیت شده همچنان رصد می شوند

داوطلبان تایید صلاحیت شده همچنان رصد می شوند

اراک - خبرگزاری مهر: سخنگوی هیئت نظارت شورای نگهیان استان مرکزی گفت: داوطلبان تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهیان، همچنان مورد نظر و فعالیت های آنان رصد می شود از این رو از تخلف پرهیز کنند.

حجت السلام محمد تقی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه داوطلبان تایید صلاحیت شده شورای نگیهان همچنان رصد می شوند و نباید دچار تخلف شوند افزود: داوطلبان در مقاطع قبل و حین  و بعد از رای گیری مورد رصد هستند.

وی گفت: بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده و تا زمان موفقیت در انتخابات و اخذ اعتبارنامه ادامه دارد بنابراین با دقت زیاد قانون انتخابات باید رعایت شود.

عزیزی گفت: همه باید برای حضور گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش کنیم که نقش نامزدهای انتخاباتی در این عرصه کلیدی و اثرگذار است.
 

کد مطلب 1542529

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها