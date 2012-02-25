بانوان بجنوردی در رقابت های قهرمانی پینگ پنگ درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های پینگ پنگ قهرمانی بانوان استان خراسان شمالی، با قهرمانی بانوان بجنوردی پایان یافت.

در این مسابقات که عصر جمعه پنجم اسفند ماه پایان یافت، 20 نفر از بانوان از سراسر استان در رده سنی آزاد شرکت داشتند که در دسته اول تا سوم این رقابت ها، بانوان بجنوردی مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در پایان این رقابت ها در دسته یک، مریم وحید به مقام قهرمانی رسید، آزیتا عابدی و الهه ناصری فر نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دسته دو استان، زهرا ناصری فر قهرمان شد، فاطمه وفایی در رده دوم ایستاد و سپیده آل طه در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین در دسته سه این مسابقات نیز خانم ها سمانه محزون، آرزو اصولی و فاطمه محمدی، به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

این رقابت ها به مدت یک روز در محل سالن پینگ پونگ مجموعه ورزشی هزار و 200 نفره علیدخت بجنورد برگزار شد.

برگزاری کلاس داوری درجه سه کونگ فو برای نخستین بار در خراسان شمالی

برای نخستین بار کلاس داوری درجه سه کونگ فو بانوان و آقایان در خراسان شمالی برگزار شد.

در این دوره 2 روزه که 4 و 5 اسفند ماه در محل سازمان ورزش و جوانان خراسان شمالی برگزار گردید 30 شرکت کننده خانم و آقا حضور داشتند.

در بخش آقایان، ناصر بخشی داور بین المللی این رشته و در بخش بانوان نیز خانم وطن پرست مدرس فدراسیون کونگ فو، آخرین اطلاعات و قوانین داوری این رشته ورزشی را به شرکت کنندگان آموزش دادند.

در پایان این دوره آزمون کتبی و عملی داوری درجه سه برگزار و به پذیرفته شده گان مدرک داوری این رشته اعطا شد.

