جمعه ای که تعطیل نبود/ شور تبلیغات انتخاباتی در سراسر البرز

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز از آغاز مهلت قانونی تبلیغات کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، مرکز استان البرز و شهرستانهای این استان جمعه پر تب و تاب را سپری کردند.

نماز جمعه استان در اغلب شهرهای اقماری و شهرستانها مملو از تبلیغات کاندیداها به صورت گوناگون بود.

همچنین معابر اصلی و خیابان هایی که ستادهای کاندیداها در آن قرار داشتند با ترافیک همراه شده و روالی غیر از جمعه های تعطیلی را البرز نشینان شاهد بودند.

روز جمعه کاندیداهای این استان از طریق تراکت، پوستر، پیامک، ویژه نامه، سخنرانی، حضور در ستادها و مساجد و ... تلاش کردند تنور انتخابات را داغ کرده و ضمن ترغیب مردم به مشارکت حداکثری در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با طرح دیدگاهها و برنامه های خود آراء مردم را به سمت خود هدایت کنند.

برنامه ریزی برای ساختن البرز آباد و آزاد و مستقل عمده شعارهای انتخاباتی کاندیداهای این استان را تشکیل می دهد.

تلاش برای خارج کردن کرج از سایه تهران، توسعه امکانات رفاهی و بهداشتی، توسعه فرهنگی و .. از دیگر برنامه های عنوان شده در تبلیغات کاندیداهای استان البرز است.

همچنین این عده برنامه های کلان خود در صورت راهیابی به بهارستان را نیز به طور جداگانه و با بهره گیری از انواع شیوه های تبلیغاتی ارائه کرده اند.

این روزها کف خیابانها و معابر شهر کرج مملو از تبلیغات، کارتهای ویزیت و تصاویر کاندیداهای این استان است که قرار است پس از رقابت با یکدیگر به عنوان نماینده مردم این استان به مجلس نهم راه یابند.

در این میان انجام هزینه های تبلیغاتی سنگین عده ای از یک سو و از سوی دیگر تبلیغات ساده و محدود عده ای دیگر از کاندیداها خودنمایی می کند.

اغلب مطبوعات استان نیز از مدتها قبل با انتشار اخبار و گزارشهای انتخاباتی تلاش کرده اند فضا را برای حضور پرشور مردم و رقابت کاندیداها فراهم کرده اند و از دیروز و امروز نیز به طور رسمی تبلیغات کاندیداهای مورد حمایت خود را به تیترهای درشت بدل کرده اند.

سایت ها و خبرگزاریها نیز با انتشار تحلیل و گزارشهایی از فضای انتخابات تنها به جلب مشارکت حداکثری مردم بسنده کرده و هنوز به طور جدی به سراغ کاندیداهای مطرح نرفته اند.

به نظر می رسد با گذشت زمان و بهره گیری از شیوه های نوین اطلاع رسانی و تبلیغات شیوه تبلیغات کاندیداهای کرج و حامیان آنها نیز تغییر کرده و به سمت تبلیغات مجازی پیش می رود.

نهادهای نظارتی استان نیز به طور کامل بر نحوه تبلیغات نظارت داشته و به گفته آنها تا این لحظه تخلفی گزارش نشده است.

شور و شوق تبلیغات انتخاباتی در استان البرز با گذشت دو روز هر لحظه داغ تر شده و حال باید دید در روزهای آتی کاندیداها برای ارائه برنامه های خود چه می کنند.

رسانه های استان البرز می کوشند با پوشش خبری مناسب از این رویداد مهم ملی شهروندان را برای انتخاب کاندیدای اصلح و حضور حداکثری در انتخابات بیش از پیش ترویج کنند.