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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

رقابت های چوخه خراسان شمالی/

هفته پانزدهم رقابتهای کشتی چوخه خراسان شمالی پایان یافت

هفته پانزدهم رقابتهای کشتی چوخه خراسان شمالی پایان یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: هفته پانزدهم مسابقات کشتی چوخه خراسان شمالی دقایقی قبل با صدرنشینی کشتی گیران میزبان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها امروز 5 اسفند ماه، با شرکت 85 کشتی گیر از خراسان شمالی و استانهای همجوار به میزبانی شهر بجنورد در سه قند مختلف برگزار شد.

در پایان قند اول، مجتبی قادری از بجنورد و ابراهیم پاکدین از مانه و سملقان به دیدار نهایی رسیدند که این جدال با برتری چوخه کار بجنوردی خاتمه یافت.

در قند دوم نیز علی فرزانه و علی اصغر ولی زاده هر دو از بجنورد به فینال رسیدند که در پایان علی اصغر ولی زاده با شکست حریف خود در جایگاه نخست این قند قرار گرفت.

همچنین در قند سوم این مسابقات که بیست کشتی گیر در آن به رقابت پرداختند جواد اسدی از بجنورد و عیسی رضایی از آشخانه مشترکا در جایگاه نخست قرار گرفتند.

رقابت های کشتی چوخه خراسان شمالی به صورت هفتگی و با شرکت چوخه کاران برتر استان های شرق کشور در محل سالن فرهنگیان بجنورد برگزار می شود.
 

کد مطلب 1542536

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