هوو بازهم ترمز برید/ مسدود شدن محور تهران - جنوب

جانشین فرمانده پلیس راه استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: حوالی ساعت 17 امروز جمعه در محور خرم آباد به بروجرد یک دستگاه تانکر سوخت هوو ترمز برید که این امر موجب کشته شدن راننده این خودرو شد.

سرگرد دالوند ادامه داد: در جریان حادثه و واژگون شدن این تانکر سوخت که حامل گاز "ال پی جی" بود، با توجه به احتمال انفجار و خطرات ناشی از آن، محور تهران - جنوب به مدت بیش از یک ساعت بسته شد.

وی تصریح کرد: مسدود شدن محور تهران - جنوب به دلیل جلوگیری از حوادث احتمالی و اعزام تانکر برای تخلیه سوخت این تانکر هوو بوده است.

جانشین فرمانده پلیس راه استان لرستان با اشاره به رخ دادن این حادثه در کیلومتر 66 محور خرم آباد - بروجرد، یادآور شد: این تانکر حامل سوخت "ال پی جی" از مبدا آبادان به سمت مقصد همدان در حرکت بوده است.

سرگرد دالوند تصریح کرد: علت حادثه رخ داده نقص فنی در سیستم ترمز هوو بوده است.

در جریان مسدود شدن محور تهران - جنوب و بالعکس صدها دستگاه خودرو در این محور معطل شدند تا در نهایت حوالی ساعت 19 عصر امروز جمعه محور بازگشایی شد.