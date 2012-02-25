برنامه های نامزدهای انتخابات مجلس در گلستان/ از شعر تا شعار

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان گلستان 72 نامزد دارد که برای کسب هفت کرسی مجلس رقابت می کنند.

با شروع تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی، تنور انتخابات در استان گلستان نیز روز به روز گرم تر می شود و شور و نشاط سیاسی بین قشرهایی مختلف ایجاد شده است.

برخی نامزدها با معرفی برنامه و اهداف شان در قالب تراکت ها و برشورهایی سعی در کسب نظرات گلستانیها دارند.

همچنین برخی با استفاده از زبان شعر و برخی دیگر نیز با بهره گیری از شعار در صدد معرفی و بیان افکار و اندیشه هایشان به مردم هستند.

در این گزارش بدون ارائه نام نامزدها و حوزه های انتخابیه شان تنها به بررسی و بیان شعارها و برنامه های برخی نامزدها پرداخته می شود.

یک نامزد گلستانی با چاپ کارت ویزیت که بر روی آن عنوان کاندیدای مستقل و مردمی نوشته است، " صراحت، شجاعت، و صداقت، دینداری، قانونمداری و مردمسالاری" را شعار اصلی خود برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده است.

بیان سوابق اجرایی، بیوگرافی، سوابق تحصیلی و خانوادگی و ارائه دیدگاهها در بخش های کشاورزی، صنعت و تجارت، گردشگری و صنایع دستی، بهداشت و درمان، فرهنگی و اجتماعی، محیط زیست، رفاه و تامین اجتماعی، جوانان ، بانوان و خدمات شهری و روستایی از دیگر مطالب درج شده در بروشور این نامزد گلستانی است.

توجه به مشکل جدی آب شرب سالم شهرها و روستاهای منطقه گرگان و آق قلا که این موضوع در سالهای اخیر به عنوان یک مسئله مهم و جدی مطرح شده است از دیگر برنامه هایی است که در برنامه های برخی نامزدها به چشم می خورد.

همچنین به باور یک کاندیدا، اولین شرط تحقق رشد و پیشرفت کشور و استان اتحاد و همدلی و استفاده از ظرفیت ها و استعداد های همه اقوام، مذاهب و سلایق مختلف اجتماعی و سیاسی استان و شهرستان است.

یک نامزد حوزه انتخابیه گلستان نیز در برشور و تراکت صادره تنها به سوابق مدیریتی و شغلی اش پرداخته است که می توان به مدرس دانشگاه، مدیر درمان و مدیر تجهزات و برنامه داشنگاه علوم پزشکی گلستان، مدیر شبکه و مرکز بهداشت و رئیس بیمارستان، رئیس گروه تدوین و شرح وظایف دانشگده و دانشگاههای کل کشور اشاره کرد.

نامزد دیگری، شعار صداقت، آبادنی و خدمت را برای جلب نظرات افکاری عمومی به کار برده است، شعار " صداقت و اقتدار، اشتغال پایدار و خدمت ماندگار، صداقت ایجاد وحدت و نهایت خدمت" نیز در پوسترهایی برخی نامزدها به چشم می خورد.

برخی کاندیداهای حوزه گلستان شعر را بهترین زبان برای بیان اهداف و نیت هایشان برگزیده اند و اینگونه سروده اند: " بر سر آنم که گر ز دست برآید، دست به کاری زنم که غصه برآید".

یکی از کاندیداهای زن از حوزه های انتخابیه نیز معتقد است: "برای فردایی بهتر، نماینده ای باتجربه تر، دارای تعهد و تخصص و برخواسته از متن جامعه انتخاب کنیم".

"ایجاد فرصت های برابر برای همه جامعه، پیشرفت و عدالت" از دیگر شعارهایی است که برخی نامزدها به آن تمسک جسته اند.

برخی نامزدهایی حوزه های انتخابیه نیز به مهمترین قابلیت های استان، تنگناها و محدودیت های استان، مسائل اساسی استان، اهداف توسعه و راهبردهای توسعه در بروشورهایشان اشاره داشته اند.

گسترش کشت های تخصصی و دارای مزیت نسبی با شرایط اقلیمی استان با تاکید بر ارتقای مهارت های فنی کشاورزی، تقویت فنی، اعتباری و علمی مراکز آمنوزش عالی با تاکید بر ICT تقویت و تجهیز شبکه بازرگانی و بازارچه مرزی استان با اولویت بازرگانی خارجی و توسعه مراکز قرنطینه ای از دیگر موارد مطرح شده از سوی نامزدهای گلستانی است.

توسعه امکانات و تجهیزات لازم با توزیع عادلانه برای اشاعه ورزش های دارای پتانسیل بالا قهرمانی ملی و بین المللی، ریشه کنی فقر، گستردگی و بهره مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی، عملیاتی شدن مطالعات آزمایشی زیربخش های توسعه استان از دیگر موارد مطرح شده است.

برخی کاندیداها نیز با بیان اینکه "مردم قدر خدمت صادقانه را می دانند" به بیان دیگاههای اصولی و مبانی فکریشان پرداخته اند.

ولایت مداری، عدالت محوری، مردم داری، قانون گرایی، شایسته سالاری، بهره مندی از تمام قابلیت ها و سلایق فکری، مبارزه جدی با فقر، فساد و تبعیض، تلاش برای وحدت عملی بین مذاهب و اقوام از جمله این دیگاههاست.

تهیه سند چشم انداز حوزه انتخابیه، توجه ویژه به مطالبات زنان، توسعه زیرساخت های صنعت گردشگری، تحول اداری، توجه به نشاط تفریح و و رفاه عمومی جامعه و جوانان، تغییر رویکرد دانشگاهها به کارآفرینی و اشتغال، پیگیری مطالبات فردی و صنفی عمومی جامعه نیز از دیگر وعده هایی است که برخی نامزدها برای جلب افکار عمومی مطرح کرده اند.

تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز پنجشنبه آغاز شد و تا صبح 11 اسفندماه ادامه دارد.