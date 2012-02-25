نمایندگان مجلس نهم وکیل الدوله نباشند/ جبهه ایستادگی به دنبال مشارکت حداکثری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله حبیبی عصر جمعه در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: براین اساس جبهه ایستادگی شعار "خانه مردم برای مردم" را انتخاب کرده است.

وی جبهه ایستادگی را با برنامه ترین جبهه موجود در انتخابات عنوان کرد و گفت: کاندیداهایی را انتخاب کرده ایم که بتوانند به خوبی به این برنامه ها عمل کنند.

حبیبی اظهار داشت: این جبهه همچنین به دنبال فراهم کردن بسترهایی برای مشارکت حداکثری مردم در امر انتخابات است.

دبیرکل جبهه ایستادگی کشور تصریح کرد: انتخابات در وهله اول با امنیت و کارآمدی نظام اسلامی ما رابطه اساسی دارد و هرچه مشارکت بالاتر باشد به این کارآمدی کمک بیشتری می کند.

حبیبی، مشارکت بالای 60 و 70 درصد را به معنای همراهی مردم با نظام عنوان کرد و بیان داشت: هرچه مشارکت در امر انتخابات بیشتر باشد به همان میزان امنیت ملی بالاتر خواهد رفت.

وی اظهار داشت: مجلسی که با مشارکت بالا انتخاب شود از توان بالاتری برخوردار خواهد بود.

حبیبی گفت: اگر مجلس توانمندی با نمایندگانی مقتدر تشکیل شود می توانند اهداف جمهوری اسلامی را بهتر به جلو ببرند.

وی بیان داشت: اگر مجلس کار خود را به خوبی انجام دهد بدون شک دولتی مقتدر خواهیم داشت و اگر مجلسی قوی نداشته باشیم نمی توانیم دولتی قوی هم داشته باشیم.