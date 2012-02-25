همه دهیاری های بخش مرکزی ابرکوه دارای ساختمان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی عصر جمعه در مراسم افتتاح ساختمان دهیاری روستای فیض آباد سفلی اظهار داشت: دهیاری فیض آباد با مبلغ 30 میلیون ریال اجاره و تجهیز شده است.

وی افزود: از 17 دهیاری مستقر در روستاهای بخش مرکزی ابرکوه تاکنون هفت دهیاری دارای ساختمان شده اند.

آخوندی با بیان اینکه یکی از مشکلات مردم روستاها برای مراجعه به دهیاری، نبود ساختمان مجزا برای استقرار دهیاری هاست، اظهار داشت: تا پایان سال 90 کلیه دهیاری های بخش مرکزی به ساختمان مجهز می شوند.

وی همچنین با اشاره به برخی از مشکلات مردم روستای فیض آباد سفلی، از مسئولان برای حل این مشکلات درخواست همکاری کرد.

آخوندی خواستار کاهش حریم جاده، رفع مشکلات ورزشی روستا، رفع مسائل مرتبط با رمپ ورودی روستا و مشکلات ناشی از خشکسالی شد.