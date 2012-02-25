حمایت از دستاوردهای انقلاب اسلامی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی در همایش بزرگ شهر خوراسگان افزود: این دوره، دوره امتحان ماست و باید کاری کنیم که شرمنده خون شهدا نشویم.

مقام معظم رهبری سنبل اقتدار جهانی هستند

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در برابر تمام هجمه‌ها ایستاده اند و تمام جهان نگاه می‌کند که چه اتفاقی می‌افتد و در واقع ایشان سمبل اقتدار نظام اسلامی در برابر استکبار هستند و از هیچ چیزی هراس ندارند.

مقتدایی ادامه داد: این مهم به خاطر پشتوانه مردم است و ما نیز باید از دستاورد انقلاب اسلامی حمایت کنیم و باید برگزاری چنین جلساتی با عنوان جلسه حمایت از ولایت نه جلسه حمایت از یک شخص خاص باشد.

همه کاندیداهای انتخابات مجلس محترم هستند

این عضو شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در ادامه سخنان خود تصریح کرد: این رویکرد برای حفظ وحدت یک اصل است لذا همه کاندیداهای ثبت نام شده برای شرکت در انتخابات محترم هستند و باید دست تک تک این افراد را بوسید که در صحنه حاضر شده‌اند ولی باید در این عرصه به دنبال افراد اصلح گشت.

مقتدایی اظهار داشت: هنر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری این است که آنها خداوند و اسلام را پشتوانه راه خود قرار داده اند که این موضوع در نهایت توانست طاغوت را بر زیر کشد.