مدیران گوش به فرمان برای خوزستان ضرر دارند

ناصر سودانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جذب سرمایه گذار شاخص برای اهواز اظهار کرد: استان خوزستان به علت گرمای شدید 9 ماهه و گرد و غبار باعث عدم رغبت حضور سرمایه گذاران می شود.

نامزد مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان افزود: از طرفی مسئولان استان برای حمایت از سرمایه گذاران ضعیف ظاهر می شوند و شرایط لازم برای حضور سرمایه گذاران به خوبی در شهر اهواز و استان خوزستان فراهم نمی شود.



سودانی عنوان کرد: چندی قبل یک شرکت قطری برای لایروبی رودخانه کارون اعلام آمادگی کرد که بعد از دو ماه از برگزاری جلسه با استاندار و رئیس مجلس شورای اسلامی موافقت این امر صادر شد ولی این امر مدتهای فراوانی به علت عدم همکاری مسئولان محقق نشده بود.



نائب رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت قطری در قبال لایروبی رودخانه کارون از حدفاصل شوشتر تا خرمشهر که قرار بود در ظرف مدت سه سال انجام شود به جای پول، خاک استخراج شده از لایروبی را می خواست که این امر به صرفه است.



سودانی تصریح کرد: این شرکت با تمام تجهیزات مدرن حاضر بود لایروبی رودخانه کارون را انجام دهد.



نامزد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تمایل یک ایرانی مقیم کانادا برای احداث یک کارخانه تولید تراکتور در اهواز گفت: مذاکرات خوبی با این شرکت صورت گرفت و حتی مجوز لازم از سوی محرابیان وزیر سابق صنایع کشور دریافت شد ولی تا به امروز تعلل مسئولان باعث شده این کارخانه در اهواز احداث نشود.



سودانی تاکید کرد: اگر به چشم بدبینی و بی اعتمادی به بحث سرمایه گذاری در استان نگاه کنیم بی شک استان در این بخش درجا خواهد زد و حاصلی به دست نخواهد آورد.



وی افزود: یکی دیگر از مشکلات ما در بخش سرمایه گذاری این است که در استان سیستم بانکی پویا و پرتحرکی نداریم و این مسئله بارها مورد تذکر جدی ما قرار گرفته است.



نامزد مورد حمایت جبهه متحد اصولگریان عنوان کرد: البته در این بین مسئولان استان باید در مورد جذب سرمایه گذار در منش و برخوردهای خود نوعی تجدید نظر کنند تا استان بیش از این از بابت این ناحیه متضرر نشود.



خود کم بینی در خوزستان

نماینده اهواز در مجلس هشتم شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از معضلات ما در استان این است که نوعی خودکم بینی بر مدیران ما حاکم است، گفت: این مسئله باید برطرف شود زیرا تاریخ انقلاب ثابت کرده که ما استان نیرو پروری هستیم و افراد نخبه فراوانی از استان سمتهای کلیدی در کشور را در دست داشته اند.



سودانی اضافه کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ابتدای تشکیل به دست نیروهای خوزستانی اداره شد و آنها به بهترین شکل وظیفه خود را انجام دادند.



وی تصریح کرد: متاسفانه برخی مدیران ما دربست گوش به فرمان مقامات ارشد خود در پایتخت و استان هستند و این موضوع به منافع استان ضرر جدی می زند در حالیکه انتظار می رود این افراد با نوآوری و تکیه بر نیروهای بومی بخش تحت مسئولیت خود را متحول کنند.