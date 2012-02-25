ساری نماینده مازندران در لیگ برتر اسکیت بانوان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هیئت ساری در مرحله سوم و پایانی لیگ اسکیت سرعت مازندران در بخش دختران که شامگاه جمعه در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل برگزار شد، با کسب 11هزار و372 امتیاز در مجموع سه مرحله قهرمان و نخستین بار مازندران را در رده سنی نونهالان و نوجوانان در بخش دختران در لیگ برتر کشور صاحب نماینده کرد.



دراین مسابقات، تیمهای هیئت گلوگاه با 10هزار و 276 امتیاز و هیئت قائم شهر با هفت هزار و 702 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.



در نتایج انفرادی این مسابقات در گروه سنی نونهالان در مواد 100 متر محرابه عظیمی از تیم گلوگاه قهرمان شد و در 200 متر سرعت شکیبا عبداللهی از تیم هیئت نور اول شد.



مقام قهرمانی هر دو ماده 30 و 500 متر نونهالان به آیدا عشق دوست از تیم قائم شهر رسید.



در ماده 300 و 500 متر گروه سنی نوجوانان به ترتیب شمیم رزاقی و نگار فلاح هر دو از تیم ساری در صدر ایستادند.



آیلار جساس، از تیم هیئت ساری در مواد 300 و هزار متر سرعت رده سنی نوجوانان مقام قهرمانی را از آن خود کردند.



در 500 متر نوجوانان، آناهیتا نجفی ملی پوش تیم ساری قهرمان شد.



در ماده 300 رده سنی جوانان بهاره ذبیحی از تیم هیئت قائم شهر و زهرا رمضانی از تیم بابلسر در ماده هزار متر سرعت به مقام قهرمانی دست یافتند.



رئیس هیئت اسکیت مازندران گفت: مرحله سوم لیگ اسکیت سرعت مازندران در بخش دختران روز جمعه در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل با رقابت 63 اسکیت باز در قالب شش تیم از شهرهای نور، ساری، قائم شهر، بابلسر، چالوس و گلوگاه برگزار شد.



حسین خیری نیا افزود: در مجموع دراین مسابقات تیمهای شرکت کننده در سه رده نونهالان، نوجوانان و جوانان با هم رقابت کردند.

وی افزود: مسابقات لیگ اسکیت سرعت مازندران، در بخش دختران در سه مرحله، یک مرحله در قائم شهر ودو مرحله در آمل برگزار شد.



بیش از دو هزار نفر به صورت سازماندهی شده در مازندران در رشته ورزشی اسکیت فعالیت می کنند.