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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

گلچوب به مهر خبر داد:

صادرات 7 میلیون دلار ادوات کشاورزی مازندران به خارج از کشور

صادرات 7 میلیون دلار ادوات کشاورزی مازندران به خارج از کشور

ساری - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر هفت میلیون دلار ادوات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی این استان به خارج کشور صادر شده است.

مهدی گلچوب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران در تولید ادوات و صادرات ماشین آلات کشاورزی از پتانسیل و توانمندی های بالایی برخوردار است.

وی افزود: با توجه به اینکه بازارهای هدف کشورهای آسیای میانه و عراق و آفریقا خواستار این محصولات بوده برنامه ریزی مناسبی برای صادرات این محصولات و شناسایی بازار و تقویت سهم استان در صادرات این کالاها انجام شده است.

گلچوب، توجه به کیفیت تولید را از عوامل بسیار موثر در صادرات عنوان کرد و افزود: همه دستگاهها و تشکلهای تولیدی و صادراتی در این خصوص باید همکاری و تعامل و دقت نظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه تولیدات ادوات و ماشین آلات کشاورزی باید مطابق استانداردهای جهانی و براساس نیاز بازارهای هدف و با توجه ویژه به موضوع کاهش قیمت تمام شده طراحی و تولید شود، هدایت تولید کنندگان سختکوش این عرصه به سمت تولید صادرات محور و بازار پسند را مورد تاکید قرار داد.

گلچوب عنوان داشت: بازار آفریقا با توجه به پتانسیل بسیار بالای کشاورزی و برنامه های ویژه ای که کشورهای منطقه  استوایی آفریقا برای  توسعه کشت و صنعت مکانیزه در دست اجرا دارند، بازار بسیار مناسبی برای صدور انواع ماشین آلات و ادوات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی است.

 

کد مطلب 1542580

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