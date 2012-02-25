صادرات 7 میلیون دلار ادوات کشاورزی مازندران به خارج از کشور

مهدی گلچوب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران در تولید ادوات و صادرات ماشین آلات کشاورزی از پتانسیل و توانمندی های بالایی برخوردار است.

وی افزود: با توجه به اینکه بازارهای هدف کشورهای آسیای میانه و عراق و آفریقا خواستار این محصولات بوده برنامه ریزی مناسبی برای صادرات این محصولات و شناسایی بازار و تقویت سهم استان در صادرات این کالاها انجام شده است.

گلچوب، توجه به کیفیت تولید را از عوامل بسیار موثر در صادرات عنوان کرد و افزود: همه دستگاهها و تشکلهای تولیدی و صادراتی در این خصوص باید همکاری و تعامل و دقت نظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه تولیدات ادوات و ماشین آلات کشاورزی باید مطابق استانداردهای جهانی و براساس نیاز بازارهای هدف و با توجه ویژه به موضوع کاهش قیمت تمام شده طراحی و تولید شود، هدایت تولید کنندگان سختکوش این عرصه به سمت تولید صادرات محور و بازار پسند را مورد تاکید قرار داد.

گلچوب عنوان داشت: بازار آفریقا با توجه به پتانسیل بسیار بالای کشاورزی و برنامه های ویژه ای که کشورهای منطقه استوایی آفریقا برای توسعه کشت و صنعت مکانیزه در دست اجرا دارند، بازار بسیار مناسبی برای صدور انواع ماشین آلات و ادوات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی است.



