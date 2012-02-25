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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۳

هفته بیست و سوم بوندس‌لیگا/

مونشن گلادباخ مقابل هامبورگ متوقف شد

مونشن گلادباخ مقابل هامبورگ متوقف شد

تیم فوتبال مونشن گلادباخ با تساوی مقابل هامبورگ شانس رسیدن به دورتموند در صدر جدول رده بندی بوندس‌لیگا را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در آغاز هفته بیست و سوم بوندس‌لیگا و در حضور بیش از 54 هزار تماشاگر ورزشگاه "بروسیا پارک" برگزار شد ابتدا "مایک هانکه" در دقیقه 45 برای تیم میزبان گلزنی کرد اما در نیمه دوم و در دقیقه 56 "تولگای ارسلان"، مهاجم 19 ساله هامبورگ که جانشین "ملادن پتریچ" مصدوم شده بود، موفق شد نتیجه را به تساوی بکشاند.

هامبورگ با این تساوی 27 امتیازی شد و در جایگاه هشتم جدول رده بندی بوندس‌لیگا قرار گرفت و مونشن گلادباخ هم با اختلاف دو امتیاز نسبت به دورتموند در جایگاه دوم ایستاد.

دیدارهای این هفته امروز و فردا پیگیری می‌شود که برنامه آن به شرح زیر است:
شنبه - 6/12/90
اشتوتگارت - فرایبورگ
ولفسبورگ - هوفنهایم
کلن - بایرلورکوزن
ماینتس - کایزرسلاترن
آگسبورگ - هرتابرلین
وردربرمن - نورنبرگ
یکشنبه - 7/12/90
بایرن مونیخ - شالکه
دورتموند - هانوفر

جدول رده بندی:
1- دورتموند 49 امتیاز
2- مونشن گلادباخ 47 امتیاز (یک بازی بیشتر)
3- بایرن مونیخ 45 امتیاز
4- شالکه 44 امتیاز
---------------------------------------------------------
16- کایزرسلاترن 18 امتیاز - تفاضل گل 12-
17- آگسبورگ 18 امتیاز - تفاضل گل 18-
18- فرایبورگ 18 امتیاز - تفاضل گل 20-

کد مطلب 1542582

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