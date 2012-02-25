مونشن گلادباخ مقابل هامبورگ متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در آغاز هفته بیست و سوم بوندس‌لیگا و در حضور بیش از 54 هزار تماشاگر ورزشگاه "بروسیا پارک" برگزار شد ابتدا "مایک هانکه" در دقیقه 45 برای تیم میزبان گلزنی کرد اما در نیمه دوم و در دقیقه 56 "تولگای ارسلان"، مهاجم 19 ساله هامبورگ که جانشین "ملادن پتریچ" مصدوم شده بود، موفق شد نتیجه را به تساوی بکشاند.

هامبورگ با این تساوی 27 امتیازی شد و در جایگاه هشتم جدول رده بندی بوندس‌لیگا قرار گرفت و مونشن گلادباخ هم با اختلاف دو امتیاز نسبت به دورتموند در جایگاه دوم ایستاد.

دیدارهای این هفته امروز و فردا پیگیری می‌شود که برنامه آن به شرح زیر است:

شنبه - 6/12/90

اشتوتگارت - فرایبورگ

ولفسبورگ - هوفنهایم

کلن - بایرلورکوزن

ماینتس - کایزرسلاترن

آگسبورگ - هرتابرلین

وردربرمن - نورنبرگ

یکشنبه - 7/12/90

بایرن مونیخ - شالکه

دورتموند - هانوفر

جدول رده بندی:

1- دورتموند 49 امتیاز

2- مونشن گلادباخ 47 امتیاز (یک بازی بیشتر)

3- بایرن مونیخ 45 امتیاز

4- شالکه 44 امتیاز

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16- کایزرسلاترن 18 امتیاز - تفاضل گل 12-

17- آگسبورگ 18 امتیاز - تفاضل گل 18-

18- فرایبورگ 18 امتیاز - تفاضل گل 20-