مراسم اختتامیه نخستین کنگره شعر آیینی خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه این جشنواره جمعه شب با حضور شاعران خراسان شمالی و اساتید برتر کشور برگزار شد.

در این کنگره 150 شاعر آیینی با 700 اثر از سراسر استان شرکت کرده بودند که در پایان 13 اثر به بخش رقابتی کنگره راه یافت.

آثار ارسالی به این کنگره بر اساس معیارهای عاطفه، تخیل، ساختار و موسیقی توسط داوران برتر کشوری مورد ارزیابی قرار گرفت.

استاندار خراسان شمالی در مراسم اختتامیه این کنگره گفت: شعر آیینی، زبان باطن شاعر و از ابزارهای تاثیرپذیری مذهبی در جامعه است.

ابوطالب شفقت افزود: مرثیه های مراسم عاشورا بهترین و انسانی ترین نمونه های شعر آیینی و یکی از اسرار ماندگاری و پویایی عاشورا، در طول تاریخ اسلام بوده است.

وی ادامه داد: خراسان شمالی به عنوان گنجینه فرهنگ ها ظرفیت و توانایی وافری در حیطه شعر آیینی بخصوص در میان جوانان این استان دارد که شایسته است با هدایت بزرگان و پیرغلامان این حوزه در مسیر صحیح این هنر آسمانی گام بردارند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی نیز در این مراسم گفت: شعر آیینی وسیله ای برای تبلیغ دین و هدایت مردم است.

حجت الاسلام روحانی نیا افزود: شعر آیینی نماد به فضیلت رسیدن قوه خیال، در راستای دین اسلام و ارزش های الهی مسیر کرامت انسانی را طی می کند.

وی ماندگاری شعر آیینی را به واسطه اخلاص و صداقت آن دانست و افزود: دفاع از ارزش ها، ذلت گریزی، مهرورزی و حراست از تفکرات اسلامی از کارکردهای شعر در حوزه های دینی و آیینی است.

در پایان این مراسم، در شعر کلاسیک از سید مهدی نژادهاشمی و حمیده برات زاده از شیروان تقدیر به عمل آمد و در همین بخش در رده سنی بالای 30 سال، آرزو شیرین زبان از شیروان، رضا فلاح از آشخانه و حمید رستمی از جاجرم به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

در رده سنی زیر 30 سال شعر کلاسیک رضا توکلی از فاروج، نیره قاسمی از گرمه و مهلا کاملی از بجنورد حایز رتبه های اول تا سوم شدند.

در شعر سپید و در رده سنی بالای 30 سال صفیه کوهی از بجنورد، آذر قلی نژاد از شیروان در رده های اول و دوم قرار گرفتند و میثم مهرنیا و بهروز برات زاده مشترکا سوم شدند.

در رده سنی زیر 30 سال شعر سپید نیز یلدا شعبانی از بجنورد، امیر آخوندی از جاجرم و علیرضا شیری از شیروان در دره های اول تا سوم ایستادند.

همچنین در این کنگره از قدرت الله شفیعی، قاسم مهرنیا و داراب بدخشان به عنوان پیشکسوتان شعر آیینی در خراسان شمالی قدر دانی به عمل آمد.